True Nino Sunseri La Di Foggia per ora non molla i 7,3 milioni Giuseppina Di Foggia (Ansa)

L’ad uscente di Terna pretende una maxi liquidazione in virtù di una norma stabilita nel 2017, ma non seguita dai suoi predecessori. Il Mef, che l’ha candidata a presidente Eni, ricorda che dal 2023 ha chiesto di ridurre i costi. Patata bollente al cda del gestore elettrico.Ci sono vicende in cui il diritto, la politica e l’opportunità si incontrano. E invece di chiarirsi, si complicano. Esattamente quello che sta accadendo attorno a Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato uscente di Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale. Per il momento la manager uscente non sembra avere alcuna intenzione di rinunciare a una buonuscita da 7,3 milioni. Non bruscolini, ma neppure un fulmine a ciel sereno: sarebbe tutto scritto nero su bianco, in una disposizione del 2017. In quel momento alla guida del Paese c’era una maggioranza di sinistra. Ministro dell’Economia eraPier Carlo Padoan e a Palazzo Chigi c’era Paolo Gentiloni. La regola invocata dalla Di Foggia prevede, al momento dell’uscita, una componente fissa - nel suo caso circa 4,6 milioni - più una parte variabile. Fin qui, nulla da eccepire. O quasi. Perché nel frattempo la situazione è cambiata. Nel 2023 il ministro Giorgetti, per ridurre i costi nelle partecipate pubbliche, ha messo un freno alle maxi liquidazioni. Stefano Donnarumma, prima di lasciare Terna per trasferirsi alle Ferrovie dello Stato, aveva accettato il taglio. Giuseppina Di Foggia, invece, ha puntato i piedi. Dice che le regole ci sono, e - dettaglio non irrilevante - sono state confermate proprio dagli attuali consiglieri di Terna all’inizio del loro mandato. Pertanto chiede il rispetto del contratto. L’insieme rende la faccenda ancora più delicata: perché quando le regole si scontrano con l’opportunità politica e la «moral suasion» bisogna decidere da che parte stare. Tanto più che la questione ha smesso di essere solo contabile ed è diventata strategica. Sullo sfondo c’è infatti la presidenza di Eni, una di quelle poltrone che non sono semplici incarichi, ma veri e propri snodi di potere. Il Tesoro aveva indicato proprio Di Foggia per quel ruolo, al posto di Stefano Zafarana. Tutto lineare, almeno sulla carta. Poi arriva lo statuto. E lo statuto, si sa, ha il brutto vizio di essere preciso: non si possono nominare amministratori del gruppo petrolifero personalità che ricoprono incarichi in altre società dell’energia. Tradotto: prima si esce da Terna, poi si entra in Eni. Non il contrario, non contemporaneamente, non con formule creative. Qui comincia a giocare il calendario. Il 6 maggio si riunisce l’assemblea di Eni per le nomine. Entro quella data, Di Foggia deve aver lasciato l’incarico a Terna. Altrimenti la nomina salta. Senza margini di interpretazione. Qualcuno si è già adeguato. Stefano Cappiello si è dimesso dal consiglio di Terna per poter entrare nel nuovo board di Eni. Ma non tutte le partite si giocano con lo stesso schema. Perché nel frattempo il consiglio di amministrazione di Terna si trova seduto su una contraddizione potenzialmente esplosiva: la conferma del diritto della Di Foggia alla sua maxi liquidazione espressa tre anni fa in una delle prime riunioni. Dall’altra la pressione del Mef, azionista di maggioranza di Terna, che va nella direzione opposta. In mezzo, 7,3 milioni che pesano come un macigno. La riunione di ieri del board si è chiusa con un nulla di fatto. «Interlocutoria», nel lessico elegante delle società quotate. Che significa: se ne riparla. Ma il tempo, a differenza dei verbali, non concede rinvii infiniti. Una nuova convocazione arriverà, e sarà difficile svicolare. I consiglieri dovranno assumersi le loro responsabilità e data la situazione c’è il rischio di code avvelenate. Nel frattempo, come accade sempre quando una soluzione si complica, iniziano a circolare alternative. Tra queste, il nome di Emma Marcegaglia, che all’Eni è già stata presidente e che rappresenterebbe una soluzione pronta all’uso, senza strascichi né condizioni sospensive. E così la vicenda assume contorni quasi didattici. Certe cifre oggi sono difficili da digerire, soprattutto quando arrivano da aziende a controllo pubblico. In mezzo, una manager che non molla. La domanda, a questo punto, è meno tecnica di quanto sembri: quanto vale davvero una norma quando diventa scomoda? E soprattutto, chi ha il coraggio di cambiarla o di applicarla fino in fondo? Per ora, la risposta è sospesa tra una riunione e l’altra. Ma una cosa è certa: la data del 6 maggio si avvicina e le ambiguità vanno risolte. Perché le scadenze, a differenza delle norme, non si interpretano. Si rispettano. O si pagano.