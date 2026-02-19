{{ subpage.title }}

Edoardo Frittoli
2026-02-19

I 130 anni del primo camion

True
I 130 anni del primo camion
Ricostruzione del primo camion Daimler del 1896 (Daimler Media)

Nel 1896 Gottlieb Daimler presentò il primo veicolo commerciale del mondo. In pochi anni gli autocarri diventeranno protagonisti del trasporto merci e della Grande Guerra.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

Continua a leggereRiduci
daimler camion
True

Danni da maltempo al Sud, il governo stanzia 1 miliardo

Danni da maltempo al Sud, il governo stanzia 1 miliardo
Danni causati dal maltempo a San Giovanni Li Cuti, Catania (Ansa)
Risorse destinate a famiglie e aziende di Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi.

Il governo stanzia 1 miliardo di euro per le regioni colpite dal ciclone Harry. Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per fronteggiare i danni degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio scorso, hanno colpito il territorio di Calabria, Sardegna e Sicilia nonché ulteriori misure urgenti per Niscemi dopo la relazione del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Il miliardo di euro si somma ai 100 milioni già stanziati. La premier Giorgia Meloni nei giorni scorsi è tornata proprio a Niscemi, assicurando l’arrivo di 150 milioni per il comune sconvolto dalla frana.

Continua a leggereRiduci
danni maltempo
True

Sulla sicurezza De Pascale terremota il Pd

Sulla sicurezza De Pascale terremota il Pd
MIchele De Pascale (Imagoeconomica)
Il presidente della rossa Emilia-Romagna lancia gli Stati generali per svegliare il partito e ribadisce l’apertura a espulsioni e Cpr. Poi liquida la crisi di nervi di Lepore: «Campagna elettorale locale». E invita i sindacati di polizia: «Dobbiamo ascoltarli».

Salvate il soldato De Pascale: da un paio di giorni il presidente dell’Emilia-Romagna, esponente di spicco del Pd, è sotto il fuoco incrociato del suo partito e dei suoi alleati. Il motivo? Aver detto che il re, a sinistra, è nudo: «La sinistra sulla sicurezza non è credibile, non ha proposte concrete per garantire agli italiani la soluzione ai loro problemi». Questo concetto, come notava ieri il nostro direttore Maurizio Belpietro, è condiviso da gran parte dell’elettorato dem, ma guai a esplicitarlo: il fuoco amico si scatena, il «traditore» del verbo della sinistra radical-chic, perfettamente incarnato dalla segretaria Elly Schlein, viene (politicamente) messo in croce.

Continua a leggereRiduci
de pascale sicurezza
True

Perù nel caos: destituito Jeri, Balcázar presidente ad interim

True
Perù nel caos: destituito Jeri, Balcázar presidente ad interim
Il nuovo presidente ad interim del Perù José María Balcázar (Getty Images)
Il Parlamento di Perù rimuove José Enrique Jeri dopo quattro mesi e sceglie José Maria Balcázar, 83 anni, come nuovo capo di Stato ad interim. Tra scandali, inchieste, narcotraffico e proteste, il Paese arriva alle elezioni del 12 aprile in piena instabilità politica.
Continua a leggereRiduci
perù
True

Inizia la Quaresima e la chiesa diventa una moschea aperta per il Ramadan

Inizia la Quaresima e la chiesa diventa una moschea aperta per il Ramadan
Nel riquadro le Stalle Rosse, di proprietà della parrocchia di Staranzano in provincia di Gorizia (IStock)
  • Decisione choc della diocesi di Gorizia per Monfalcone, città in cui gli stranieri rappresentano oltre il 30 per cento degli abitanti.
  • A Genova una dirigente chiede maggior inclusione per il mese sacro degli islamici.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
islamizzazione
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy