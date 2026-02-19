{{ subpage.title }}

True
Sergio Giraldo
2026-02-19

Decreto Bollette, su l’Irap alle imprese. L’ad di Edison, Monti: così stop investimenti

Decreto Bollette, su l’Irap alle imprese. L’ad di Edison, Monti: così stop investimenti
Nicola Monti (Imagoeconomica)
Aumento di due punti dell’imposta. Il manager: «Modifiche sugli Ets? Improbabili se unilaterali». Bonus per le famiglie.

Il consiglio dei ministri di ieri ha finalmente dato il via libera all’attesissimo decreto sull’energia, che nelle intenzioni dovrebbe portare ad un abbassamento dei costi dell’energia per famiglie e imprese. Il decreto ora sarà pubblicato e poi trasmesso alle Camere per la conversione in legge.

Continua a leggereRiduci
decreto bollette
True

Basta trattare i poliziotti da criminali

Basta trattare i poliziotti da criminali
(Imagoeconomica)
Ok a più agenti e stipendi migliori, ma le forze dell'ordine devono essere più tutelate.

Nei talk mi capita spesso di sentire la voce della sinistra che si lamenta del governo sulla sicurezza. A loro dire «il governo dovrebbe assumere di più e aumentare i salari delle forze dell’ordine». Un ritornello facile facile che apre qualche breccia pure tra qualche elettore del centrodestra, insoddisfatto per gli episodi di criminalità e di delinquenza raccontati in televisione.

Continua a leggereRiduci
polizia

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Ecco perché bisogna rimborsare la Ong Sea Watch»

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Ecco perché bisogna rimborsare la Ong Sea Watch»

Ecco #DimmiLaVerità del 19 febbraio 2026. Il nostro Fabio Amendolara ci spiega la vicenda del rimborso alla Ong Sea Watch.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Il caso Epstein | Arrestato il principe Andrea

Il caso Epstein | Arrestato il principe Andreaplay icon

Per il caso Epstein arriva il primo arresto eccellente: il fratello di Re Carlo, fin dall'inizio coinvolto nelle scabrose vicende del faccendiere. Ma è solo l'inizio del terremoto.

caso epstein
True

Chiudono le aziende made in Italy e quelle dei migranti fanno il botto

In dieci anni le ditte tricolori sono calate del 5% mentre quelle straniere sono aumentate del 21%. E adesso il 10% degli imprenditori è nato all’estero. Un boom che parla cinese e romeno e che fotografa il nostro declino.

Prendi i soldi e scappa. Viene da dire così leggendo i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, ed elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, sulla nazionalità delle imprese che operano in Italia. L’italiano non è più la lingua ufficiale dell’imprenditoria visto che quelle condotte da stranieri crescono e quelle tricolori deperiscono.

Continua a leggereRiduci
aziende straniere
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy