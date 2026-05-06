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Matteo Carnieletto
2026-05-06

Crosetto alla Festa dell’Esercito: «Mondo impazzito, pronti a tutto»

Crosetto alla Festa dell’Esercito: «Mondo impazzito, pronti a tutto»
Il ministro della Difesa Guido Crosetto (Ansa)
Il ministro della Difesa all’Aquila ricorda l’aiuto dei soldati ai terremotati: «L’uniforme è servizio».

Sono passati 17 anni da quando il terremoto mise in ginocchio L’Aquila. Il sisma non risparmiò niente e nessuno, a cominciare dal Duomo, ridotto un cumulo di macerie. Della casa di Dio, che era pure quella degli uomini, rimase ben poco. Oggi, a distanza di 17 anni, la città è rinata, insieme a quella chiesa.

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Biennale, tutti pazzi per il padiglione russo

Biennale, tutti pazzi per il padiglione russo
Il padiglione della Russia alla Biennale di Venezia 2026 (Ansa)
Ieri primo giorno di preapertura della kermesse, grande attesa per le performance (prive di richiami a Putin) allestite nella struttura. Seconda lettera di condanna dell’Ue: «Nessuna vetrina per Mosca, se no sospendiamo i fondi». L’ente replica: «Norme rispettate».

Ormai è chiaro e evidente a tutti, o quasi. Più passano i giorni e più ci si rende conto che l’azione repressiva dell’Unione europea contro la Biennale di Venezia è stata un autogol. Un boomerang, un atto masochistico. La raffica di lettere e di ultimatum ha partorito l’effetto opposto.

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Buttati altri soldi nei film. Ma è Giuli o Franceschini?

Buttati altri soldi nei film. Ma è Giuli o Franceschini?
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli (Imagoeconomica)
Il ministro si straccia le vesti per il mancato finanziamento del documentario su Regeni, spara a zero sulle «sue» commissioni cinema, stanzia altri 20 milioni (626 in totale) e annuncia una riforma d’intesa con il Pd.

Quella di Giulio Regeni è la storia terribile di un omicidio politico, però quella del film a lui dedicato è invece una banale vicenda di soldi pubblici reclamati e negati. La pellicola incentrata sul ricercatore assassinato dieci anni fa in Egitto è stata usata nelle scorse settimane per costruire uno scandalo contro l’attuale maggioranza, una querelle che, ahinoi, rischia di avere successo e di riportare al passato il sistema di finanziamento pubblico del cinema italiano.

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Fondo cinema, più soldi a Tax credit e troupe estere

Fondo cinema, più soldi a Tax credit e troupe estere
Un frame del film «The Palace» di Roman Polanski (01 Distribution)
Il Fondo per il cinema 2026 ha incrementato la dotazione annua del credito d’imposta per le produzioni, anche quelle internazionali: aiuti ad altri flop come Without blood di Angelina Jolie o The Palace di Roman Polanski.
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Minetti, l’attacco sui medici non tiene: «In Italia visite da esperti di fiducia»

Minetti, l’attacco sui medici non tiene: «In Italia visite da esperti di fiducia»
Nicole Minetti (Getty Images)
I legali spiegano perché non risultano ricoveri del bambino al San Raffaele e a Padova. Poi le cure nel centro d’eccellenza di Boston. Arrivati i dossier dell’Interpol. In Uruguay, l’istituto per l’infanzia indaga sui protocolli.

Massima collaborazione con la Procura generale di Milano. A poco più di una settimana dall’apertura del caso sulla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, i legali dell’ex consigliera regionale e di Giuseppe Cipriani, il professor Emanuele Fisicaro e l’avvocata Antonella Calcaterra, stanno fornendo agli uffici guidati da Francesca Nanni tutta la documentazione utile a chiarire i due punti centrali della vicenda: l’adozione del bambino in Uruguay e il profilo sanitario indicato nell’istanza di clemenza.

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