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 Redazione digitale
2026-04-30

Coppa Italia, finale all’Olimpico nel segno della sostenibilità

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Coppa Italia, finale all’Olimpico nel segno della sostenibilità
  • Per Lazio-Inter del 13 maggio torna il progetto «Road to Zero»: trasporti pubblici gratuiti per i tifosi, biglietti solo digitali e raccolta dati sugli spostamenti. Previsti anche sconti sui treni e il recupero delle eccedenze alimentari.
  • Alla finale che assegnerà la 79ª Coppa Italia arriva un sistema di accesso completamente contactless basato su tecnologia Nfc, un sistema che permette di entrare allo stadio avvicinando lo smartphone ai tornelli, senza Qr code. Obiettivo: controlli più rapidi, meno code e gestione più semplice dei flussi.

Lo speciale contiene due articoli.

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finale coppa italia
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Nei guai l’uomo di Fauci: celati dati sul Covid

Nei guai l’uomo di Fauci: celati dati sul Covid
Anthony Fauci (Ansa foto)
Incriminato un consigliere dell’infettivologo Usa che ha diretto la risposta alla pandemia. È accusato di aver occultato informazioni sull’origine dell’agente, in particolare comunicazioni relative ai test sui coronavirus finanziati con fondi federali e condotti a Wuhan.

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato un ex consigliere senior del dottor Anthony Fauci per aver presumibilmente occultato e distrutto documenti sulle origini della pandemia. A carico di David Morens, 78 anni, ex funzionario del National institute of allergy and infectious diseases (Niaid), i capi d’imputazione sono pesanti. Vanno dalla distruzione, alterazione o falsificazione di documenti in indagini federali al favoreggiamento.

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Lima, il «re dei trenini elettrici» nato dalle macerie della guerra

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Lima, il «re dei trenini elettrici» nato dalle macerie della guerra
La copertina del catalogo Lima del 1964

Nel 1946 veniva fondata a Vicenza la «Lavorazione Italiana Metalli Affini», che si occupò inizialmente di riparare i veri treni danneggiati dai bombardamenti. La riconversione fu vincente, con la produzione di trenini semplici ed economici esportati in tutto il mondo.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

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trenini lima
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Annichilita la perizia sui Trevallion. «Nessuna diagnosi, soltanto ipotesi»

Annichilita la perizia sui Trevallion. «Nessuna diagnosi, soltanto ipotesi»
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham (Ansa)
Il consulente Tonino Cantelmi smonta il lavoro di Simona Ceccoli: «Dati utili ma forza probatoria limitata per carenze di metodo. Non emergono patologie psichiatriche evidenti. Essere rigidi non inficia la capacità genitoriale».

«La relazione psicodiagnostica non documenta patologie psichiatriche clinicamente evidenti né compromissioni cognitive o ideative tali da incidere automaticamente sull’esercizio della responsabilità genitoriale». La perizia dei consulenti della famiglia Trevallion stronca la relazione della psichiatra Simona Ceccoli, la perita nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila nell’ambito della vicenda che riguarda la famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.

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famiglia del bosco

Tivù Verità | Garlasco: «Sempio colpevole, il movente è sessuale»

Tivù Verità | Garlasco: «Sempio colpevole, il movente è sessuale» play icon

Per gli inquirenti, Andrea Sempio è stato il solo a uccidere Chiara Poggi. Convocato in Procura il prossimo 6 maggio per l’ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

matteo carnieletto tivù verità
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