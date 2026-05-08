True Massimo Gandolfini Il consenso informato fa impazzire gli ultrà dell’indottrinamento gender Giuseppe Valditara (Ansa)

Pioggia di 144 emendamenti per bloccare il ddl del ministro Giuseppe Valditara prima che arrivi in Senato.Come al solito, quando si sta per fare un passo che mette al centro la responsabilità della famiglia nell’educazione dei propri figli, il mondo radicale e della sinistra votata alla cultura woke - le cui cifre sono sempre le stesse: combattere contro la vita, la famiglia e la libertà educativa - si sta scatenando. Oggi, la posta in gioco è il cosiddetto ddl Valditara: un disegno di legge, già approvato alla Camera, che ora deve transitare in Senato e che prevede di istituire il «consenso informato» obbligatorio da parte dei genitori, quando nella scuola dei propri figli si programmano percorsi educativi che trattano temi delicati e sensibili, come l’educazione all’affettività e alla sessualità. Non è nulla di rivoluzionario e neppure di innovativo ed è il più democratico e «costituzionale» dei provvedimenti: l’articolo 30 della Costituzione sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i propri figli e il ddl Valditara è lo strumento pratico attraverso il quale i genitori possono (devono) esercitare la responsabilità loro assegnata. Forse qualcuno si chiederà se fosse proprio necessario istruire un simile strumento. La risposta, alla luce dei fatti che stanno accadendo in numerose scuole del nostro Paese, non può che essere «sì», è un provvedimento necessario. Negli ultimi anni, con il pretesto del contrasto a bullismo, violenza sulle donne, discriminazioni di ogni genere, si sono introdotti nelle scuole di ogni ordine e grado percorsi educativi di ideologia gender, di ipersessualizzazione precoce, di indifferentismo di genere, che stanno indottrinando e lavando il cervello dei nostri figli/nipoti, sempre più disorientati e confusi. Solo negli ultimi dieci anni, sono arrivate più di 300 segnalazioni di programmi del tipo «progetto con educazione sessuale e identità di genere». Solo qualche esempio per rendere ragione di quanto sia necessario lo strumento del consenso informato: gennaio 2026, Bologna, nelle scuole dell’infanzia viene diffuso un libretto dal titolo La nudità che male fa, con immagini esplicite di corpi nudi, maschili e femminili, infantili e adulti, in una cornice educativa che normalizza l’esposizione della nudità, nel contesto della cosiddetta decostruzione degli stereotipi, esattamente all’opposto dei principi di innocenza, riservatezza, pudore, castità che dovrebbero essere alla base di una corretta educazione sessuale della prima infanzia. Oppure, Bergamo, scuole superiori, con il progetto «Immaginare Orlando - Essere (se stess*) o non essere», educazione all’affettività e contrasto alla omolesbobitransfobia, che già dal titolo si commenta da solo. Oppure, ancora, Piacenza, scuole secondarie, progetto «Una scuola accogliente per tutta» (attenzione, quel «tutta» non è un refuso!): sesso biologico, identità di genere, ruolo ed espressione di genere, orientamento sessuale e romantico, utilizzo di grafemi come la «schwa» nel titolo stesso «tutta». Fermiamoci qui, perché l’elenco - purtroppo - è molto lungo. Ma non basta. Negli ultimi giorni, in previsione della discussione in Senato, sono stati presentati 144 emendamenti, con il dichiarato scopo di bloccare il disegno di legge. Qualche esempio. Emendamento 1.6 si propone l’insegnamento scolastico di identità di genere, orientamento sessuale, linguaggio «inclusivo»; Emendamento 2.0.1 introdurre la «carriera alias» per i minori; Emendamento 1,89 - svela la volontà ideologica di estromettere la famiglia perché prevede l’annullamento del consenso informato attraverso una «delibera» del Collegio docenti! Della serie: l’educazione sessuale e all’affettività dei figli la fa la scuola, tacciano i genitori! Cade così ogni maschera. Non si vuole il «consenso informato» perché si vuole indottrinare bambini, adolescenti e giovani secondo l’ideologia del momento che si propone di annullare quella differenza complementare maschile/femminile che la legge naturale ci ha consegnato. Eppure, vale la pena di ripeterlo, il consenso informato è quanto di più libero, democratico e rispettoso delle opinioni altrui si possa mettere in campo: ogni genitore può liberamente decidere la partecipazione del proprio figlio se condivide il progetto, così come altrettanto liberamente può decidere di escluderlo. Non c’è proprio nulla di più libero e democratico di così! È ora di finirla con la «dittatura del pensiero unico», iniziando dalla scuola.