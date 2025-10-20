Federico Novella
2025-10-20

Claudio Durigon: «La nostra è una manovra sociale»

Claudio Durigon (Ansa)

Il sottosegretario leghista: «Le critiche di Pd e M5s sono staccate dalla realtà. Se Landini continua con le sue uscite, governeremo altri dieci anni. Adesso le aziende devono fare la loro parte e alzare i salari».

Furto in stile Hollywood al Louvre. Macron perde i gioielli di Napoleone

Colpo al museo: quattro ladri entrano da una finestra, utilizzando un montacarichi, e in 7 minuti rubano i tesori. Brutti ricordi per l’Eliseo: i malviventi indossavano dei gilet gialli. Il presidente: «Attacco alla storia».

Le città dove sono aumentati di più i prezzi di stanze singole

Le città dove sono aumentati di più i prezzi di stanze singoleplay icon
content.jwplatform.com
Edicola Verità | la rassegna stampa del 20 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 20 ottobre con Carlo Cambi

I santi del Papa scomodano Maduro

Ansa
Con la canonizzazione di due venezuelani, l’episcopato di Caracas pungola il regime: «Liberi i detenuti politici». Agli altari pure l’arcivescovo armeno trucidato dai turchi.
