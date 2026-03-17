True Anna Gallucci Chi tocca il Sistema rischia grosso Roberto Scarpinato (Ansa)

Roberto Scarpinato, ex toga oggi M5s, ha chiesto al Csm le carte sulla mia carriera dopo che mi sono esposta sulla politicizzazione della magistratura. Pure Andrea Delmastro è sotto attacco.All’inizio del mese di dicembre, rompendo il riserbo che in questi anni ha caratterizzato la mia attività di magistrato, ho deciso di raccontare la mia storia sulla Verità. Ho scelto di parlare a cuore aperto con i lettori e i cittadini italiani. Nella mia vicenda avevo incrociato uno dei più accesi sostenitori del No al referendum, il senatore dei 5 stelle Roberto Scarpinato, che quando ero pm a Termini Imerese ricopriva il ruolo di procuratore generale di Palermo. Avevo raccontato di come nel corso di una lunga e faticosa indagine che coinvolgeva politici di partiti diversi, mi fosse stato indicato di dare priorità temporale ad alcuni indagati piuttosto che ad altri, per spiegare ai cittadini quanto potere abbiano i pubblici ministeri e quanto possano incidere sulla vita politica. Questo per dire che come contraltare di tale potere - dovere è essenziale spezzare, con il sorteggio, ogni legame reale o anche solo «casuale» tra ideologia politica e magistratura.Ebbene, all’indomani dalla mia intervista, mi sarei aspettata che qualcuno mi dicesse: «Cara collega, dovevi puntare la Lega perché le loro condotte erano molto gravi». Oppure altro sul merito della riforma e dell’autonomia interna ed esterna della magistratura. Invece no! Dopo anni passati a difendermi, si ricomincia. Il senatore Scarpinato ha annunciato di aver dato mandato ai propri legali di procedere con una querela nei miei confronti, nel frattempo diventata chiaramente identificabile come magistrato favorevole al Sì. Ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di conoscere gli atti (copia richiesta «per fini di giustizia», che il Csm ha concesso, ndr) della mia vita professionale, tra i quali rientrano atti coperti da privacy e atti supersensibili. Si tratta di atti che considero politicamente e istituzionalmente gravi.Le mie dichiarazioni non solo sono state continenti, ma hanno posto questioni reali, di interesse pubblico, che meritano risposte politiche e istituzionali, non intimidazioni giudiziarie. La libertà di parola non può essere subordinata all’orientamento politico o personale di chi oggi ricopre incarichi parlamentari. Deve essere garantita a tutti, anche, a chi non si riconosce nelle posizioni favorevoli al No al referendum. La degenerazione del dibattito, appare ancora più preoccupante se solo si pensa a quel che sta accadendo al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, tra i fautori della riforma, che coraggiosamente sta continuando a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del Sì.Già durante le prime fasi del suo processo, l’Anm era intervenuta per indicare il suo caso come l’emblema dell’inutilità della riforma e per propinare l’ennesimo slogan a favore del No. Atteggiamento che reputo gravissimo e mortificante per la magistratura perché non si interviene sui processi in corso: come si dovrebbe sentire ora l’imputato e politico, che da sempre è uno dei più ferventi sostenitori della riforma e si sta apertamente spendendo proprio per sensibilizzare sull’impunità di certi magistrati (vedasi il caso di Enzo Tortora)? È stato detto che il suo caso dimostra che bisogna votare No perché il pm ha chiesto l’assoluzione e il giudice ha condannato e, quindi, la separazione non serve. Una grande bugia. La separazione serve perché accusa e difesa siano considerate su un piano paritario davanti a un giudice terzo. La separazione serve per evitare che nei processi ai politici chi giudica e chi accusa si uniscano attraverso le correnti dell’Anm per trarre spunto addirittura dai casi in corso per criticare la riforma. Fino a pochi giorni fa avrei aggiunto che l’intervento dell’Anm non era corretto neppure nei confronti dei giudici che dovranno giudicare l’appello di Delmastro perché in un sistema dove le correnti dell’Anm si riflettono dentro il Csm le parole pesano. Ho appreso invece da un vostro articolo che in Corte d’appello «non ci sono rigidi criteri di assegnazioni dei processi con imputati liberi» e così sarebbe stato creato un collegio ad hoc per il sottosegretario senza seguire le tabelle. L’ennesima mortificazione della trasparenza e della neutralità della magistratura. In uno stato di diritto non ci può essere neppure una vaga ombra di dubbio che si arrivi a colpire con strumenti giudiziari chi solleva questioni scomode anziché essere affrontato sul piano del confronto democratico.Chi pretende di difendere lo Stato di diritto non può scegliere, di volta in volta, quali libertà tutelare e quali comprimere. La legge deve essere uguale per tutti e la magistratura deve allontanarsi sempre di più dalla politica. Per questo, lo ribadisco, voterò Sì.