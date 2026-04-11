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Fabio Amendolara
2026-04-11

Al Centro-Sud sversano in mare l’acqua raccolta negli invasi

Al Centro-Sud sversano in mare l’acqua raccolta negli invasi
Ansa
Le abbondanti piogge al Sud non si tradurranno in ristoro durante i mesi secchi. Le dighe, poco manutenute, non tengono.

Agli storici record del Sud per le condotte idriche colabrodo quest’anno si aggiunge un ulteriore elemento: la coda dell’inverno particolarmente piovosa ha riempito gli invasi. La notizia farebbe pensare a una crisi idrica estiva scongiurata. Invece no.

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clima
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Gabbana verso l’addio. C’è troppo debito D&G diventa D&D

Gabbana verso l’addio. C’è troppo debito D&G diventa D&D
Domenico Dolce e Stefano Gabbana (Ansa)
Dopo aver lasciato la presidenza, uno dei due fondatori valuta la vendita del 40%. Trattativa con le banche sul rifinanziamento.

C’eravamo tanto amati e ultimamente anche tanto indebitati. La storia di Dolce & Gabbana - ma forse sarebbe più corretto dire Dolce & Debito, o per gli amici D&D - sembra entrare in quella fase della vita in cui anche le coppie più glamour smettono di litigare per il colore delle tende e iniziano le pratiche di divorzio. Che è sempre un brutto momento.

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dolce e gabbana
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La Ue vuole farcela bere: «Il vino fa male»

La Ue vuole farcela bere: «Il vino fa male»
iSrock
Si apre domani, a Verona, il Salone internazionale del Vinitaly tra consumi crollati ed export italiano in calo. Eppure a Bruxelles preparano un altro schiaffo: l’imposizione di etichette «allarmistiche» sulle bottiglie per dire che l’alcol uccide. E i cibi processati?

Chi l’ha indovinata è la Coldiretti; campeggia sul suo stand al cinquantottesimo Vinitaly - a Verona dal 12 al 15 aprile, ma già da oggi con Opera wine si entra nel vivo della più importante rassegna enoica del mondo - lo slogan: liberiamo il vino dalle catene della burocrazia, dei dazi.

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Wall Street, Casa Bianca e Fed unite per sfidare l’Intelligenza artificiale

Wall Street, Casa Bianca e Fed unite per sfidare l’Intelligenza artificiale
(Getty Images)
Una «Santa alleanza» per bloccare lo strapotere di Anthropic, che potrebbe accedere a informazioni riservate degli utenti, comprese quelle bancarie. Mentre prosegue la guerra tra Amodei e il Pentagono.

La paura fa la forza. E anche improvvise alleanze. Metti due degli uomini più potenti degli Stati Uniti, fino a ieri impegnati a combattersi a ogni livello, a tavola con cinque banchieri che tra tutti amministrano 7.200 miliardi di dollari, ed ecco per la prima volta rappresentata in modo plastico e concreto la forza dirompente dell’intelligenza artificiale.

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intelligenza artificiale
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L’Ucraina ripara la pipeline di Orbán

L’Ucraina ripara la pipeline di Orbán
Viktor Orbán (Ansa)
Oleodotto pronto in primavera. Governo ungherese accusato di campagne denigratorie contro Magyar. L’Ue valuta lo stop ai fondi alla Serbia per la sua vicinanza alla Russia.

Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto Publicus per Népszava tra il 7 e il 9 aprile e su un campione di 1.004 persone, otto ungheresi su dieci hanno sentito dire che, in base alle informazioni rese pubbliche poche settimane fa dall’investigatore di polizia Bence Szabó, l’Ufficio per la protezione della Costituzione avrebbe tentato di distruggere il partito Tisza del candidato Péter Magyar utilizzando mezzi dei servizi segreti.

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viktor orbán
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