{{ subpage.title }}

True
Maurizio Belpietro
2025-12-22

I giudici: no ai figli nel bosco, sì al cambio di sesso a 13 anni

I giudici: no ai figli nel bosco, sì al cambio di sesso a 13 anni
(IStock)

Mentre la famiglia Trevallion rischia di trascorrere il Natale divisa perché aveva il «difetto» di vivere in un casolare isolato con i servizi igienici all’esterno, a una ragazzina è consentita la transizione di genere. Per le toghe il percorso è «consapevole».

Anni fa Vanity Fair, settimanale radical chic che si occupa di moda e celebrity, dedicò la copertina agli adolescenti italiani in attesa di cambiare sesso. La redazione fotografò ragazzini e ragazzine vestendoli con capi firmati: pantaloni di Dolce&Gabbana, abito e maglia Germanier, gioielli Glenda López e Pintrill. Secondo la rivista, quei giovani trattati con la triptorelina, il farmaco che blocca la pubertà, impedendo la produzione di ormoni sessuali, erano eroi. A me quelle immagini posate, scattate in uno studio fotografico di grido, misero solo tristezza, perché i bambini con il volto truccato mi parvero subito vittime di una moda.

Continua a leggereRiduci
cambio sesso
True

La rossa Emilia continua a pagare il «teatro delle molestie» di Parma

La rossa Emilia continua a pagare il «teatro delle molestie» di Parma
La sala del Teatro Due di Parma
  • Nonostante la condanna del regista Le Moli, la Regione conferma l’accreditamento e il sostegno al Teatro Due. Almeno otto le vittime, ignorate anche dal Centro per le donne. Nella Fondazione un ex assessore dem.
  • Indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie Missiroli, primo cittadino di Cervia. La replica: «Accuse infamanti». Ma il centrodestra chiede le dimissioni.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
parma teatro molestie

Edicola Verità | la rassegna stampa del 22 dicembre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 22 dicembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 22 dicembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Giorgetti a casa? Chi si deve dimettere è l’opposizione

Giorgetti a casa? Chi si deve dimettere è l’opposizione
Giancarlo Giorgetti (Imagoeconomica)
Il Pd che invocava la tenuta dei conti e urlava allo spread, ora critica la manovra. Guardi a ciò che succede a Parigi e Berlino.

Il Pd chiede le dimissioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in quanto la manovra proposta sarebbe troppo prona ai dettami dell’Europa e, quindi, non rispondente alle esigenze economiche e sociali del Paese. Ma, ci chiediamo, questo Pd è lo stesso degli anni scorsi che ha sempre invocato, anche sollecitato dal suo indimenticabile (per nullità) commissario europeo Paolo Gentiloni, di attenersi rigorosamente alle regole europee in quanto garanzia della tenuta finanziaria dell’Ue stessa?

Continua a leggereRiduci
giorgetti dimissioni pd

K.I.S.S. | Traffico spaziale

K.I.S.S. | Traffico spaziale

Quanto è probabile una collisione tra satelliti? E quanti ce ne sono oggi in orbita terrestre? Ecco la storia del primo incidente cosmico.

sergio barlocchetti kiss podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy