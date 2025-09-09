Patrizia Floder Reitter
2025-09-09

Il boomerang dei diktat pandemici: gli anziani si vaccinano meno

(Imagoeconomica)
Cala la percentuale di over 65 che scelgono di ricevere l’anti influenzale: lo scorso inverno la copertura è stata solo del 52,5 %. Intanto l’Oms gufa: «La prossima epidemia può scoppiare ovunque e in qualsiasi momento».
vaccino anziani

«Las Muertas», la nuova serie Netflix che racconta il lato oscuro del Messico

«Las Muertas» (Netflix)
Disponibile dal 10 settembre, Las Muertas ricostruisce in sei episodi la vicenda delle Las Poquianchis, quattro donne che tra il 1945 e il 1964 gestirono un bordello di coercizione e morte, trasformato dalla serie in una narrazione romanzata.
las muertas netflix

Provano a riesumare il gender a scuola. Gli alunni rispondono: non ci interessa

(IStock)
  • Il 57% dei ragazzi, in classe, parlerebbe di sesso e relazioni sane. Solo il 16 di identità di genere. I nostalgici del ddl Zan annotino...
  • «Trans a rischio di mutilazioni femminili». L’ente che forma gli agenti di polizia inglesi aveva messo l’alert nelle linee guida. Poi il dietrofront.

Lo speciale contiene due articoli.

scuola gender

Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni (Azione): «Israele attacca Doha. Servono sanzioni»

Ecco #DimmiLaVerità del 9 settembre 2025. Il deputato di Azione Fabrizio Benzinai commenta l'attacco di Israele a Doha, la vicenda di Flotilla e chiede sanzioni nei confronti dei ministri di Israele.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Sentenza choc: «Andare contro il demonio è discriminazione»

(IStock)
Il Tribunale del lavoro di Palermo boccia il ricorso di un prof, sospeso senza paga dopo una ramanzina a un’alunna satanista.
satanismo scuola
