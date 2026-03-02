Redazione digitale Udinese-Fiorentina otto anni dopo Astori. Il calcio ricorda l'ex capitano viola con screening gratuiti True

Prima del match al Bluenergy Stadium di questa sera, omaggio a Davide Astori a otto anni dalla scomparsa. In collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, attivato un progetto di screening cardiologici gratuiti aperto ai tifosi.Stasera, prima di Udinese-Fiorentina, il calcio si fermerà per ricordare Davide Astori. A pochi giorni dal 4 marzo, data della sua scomparsa otto anni fa, al Bluenergy Stadium è previsto un momento dedicato all’ex capitano della Fiorentina.Il ricordo, però, non resterà solo simbolico. L’Associazione Astori, l’Udinese, la Fiorentina e la Lega Nazionale Professionisti Serie A hanno deciso di affiancare all’omaggio un’iniziativa concreta: un progetto di screening cardiologici gratuiti aperto a chiunque voglia aderire.L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. L’obiettivo è promuovere la prevenzione, trasformando la memoria in un’occasione di attenzione alla salute. Durante la serata, i tifosi presenti allo stadio potranno inquadrare il Qr code che comparirà sulle locandine dedicate e sui maxischermi per manifestare il proprio interesse. I controlli gratuiti si svolgeranno prossimamente nei locali dello stadio dell’Udinese, in date che saranno comunicate. Anche chi non sarà presente potrà aderire compilando un modulo che verrà pubblicato sui canali social del club friulano.Un’iniziativa che lega il ricordo a un impegno preciso: invitare tutti a prendersi cura del proprio cuore, perché la prevenzione diventi una pratica condivisa e non soltanto un messaggio.