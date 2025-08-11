Burioni marchia i colleghi «no vax»

2025-08-11
Roberto Speranza (Imagoeconomica)
Caro Roberto Speranza, caro ex ministro della Salute, mi scusi se torno a disturbarla in questi giorni di Ferragosto. Ma ogni volta che si riapre una finestra sulle verità nascoste del Covid, non riesco a non pensare a lei. Ma soprattutto non riesco a non pensare al mio amico Andrea, vittima degli effetti avversi, che l’altro giorno mi ha scritto che le sue condizioni si sono ancora aggravate; a tutti quelli come lui che si sono fidati dello Stato e oggi sono stati abbandonati nel silenzio delle istituzioni; e a tutti quelli che non ci sono più perché sono stati uccisi dall’impreparazione del suo ministero ad affrontare la pandemia (ricorda quando regalavamo mascherine ai cinesi come se noi ne avessimo in abbondanza?).
2025-08-11
Galeazzo Bignami: «Sul Covid i magistrati si tapparono gli occhi e ora non collaborano»
Galeazzo Bignami (Imagoeconomica)
Il capogruppo di Fdi: «I pm non consegnano le carte chieste dalla commissione d’inchiesta. Possibile uno scudo per la Bartolozzi».
2025-08-11
Lorenzo di Muro: «L’India di Modi non rinuncerà al petrolio e alle armi russe»
Nerendra Modi (Ansa). Nel riquadro Lorenzo di Muro
L’analista: «Nuova Delhi è inviperita per le tariffe. Anche il riavvicinamento di Trump col Pakistan è stato uno smacco. Ma non arriverà al punto di rompere con gli Usa».
2025-08-11
Netanyahu tira dritto: «Solo l’occupazione farà finire la guerra». Gli Usa non lo mollano
Benjamin Netanyahu (Ansa)
Il primo ministro israeliano: «Sono gli ostaggi a morire di fame». Dopo le critiche al piano, ora l’America difende Bibi all’Onu.