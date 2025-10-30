Patrizia Floder Reitter
Il piangina Burioni dà l’addio ai social

Roberto Burioni (Ansa)
La virostar annuncia il suo trasloco su Substack, piattaforma a pagamento, per tenersi lontano dai «somari maleducati». Noi continueremo a «usarlo come sputacchiera».
roberto burioni

Ha sfasciato l’Europa e ora la Cina rottama anche l’auto elettrica

(Istock)
Dopo aver sconvolto l’Unione, Pechino taglia dal piano strategico i veicoli green. E punta su quantistica, bio-produzione e idrogeno.
cina auto elettrica

Dimmi La Verità | Clotilde Minasi: «La bocciatura del ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti»

Ecco #DimmiLaVerità del 30 ottobre 2025. Ospite la senatrice calabrese della Lega Clotilde Minasi. L'argomento del giorno è: "La bocciatura del ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti"

carlo tarallo dimmi la verità podcast

I sindacati che tifavano per l’obbligo ora riscoprono la libertà vaccinale

(Getty Images)
Le principali sigle scrivono alla Asl 1 ligure contro l’incentivazione a inocularsi mediante lotteria: «È un atto sanitario che deve fondarsi su libera scelta». Ma durante il green pass chiedevano l’imposizione per legge.
vaccino sindacati

Export verso Usa +34%. Tanti saluti ai gufi

Container in arrivo al Port Jersey Container Terminal di New York (Getty Images)
Nonostante i dazi e un rafforzamento dell’euro, a settembre è boom di esportazioni negli Stati Uniti rispetto allo scorso anno, meglio di Francia (+8%) e Germania (+11%). Confimprenditori: «I rischi non arrivano da Washington ma dalle politiche miopi europee».
export italia usa
