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Laura Della Pasqua
2026-04-18

Il piano geniale della Ue: domeniche a piedi

Il piano geniale della Ue: domeniche a piedi
iStock
Svelata la bozza del progetto per fronteggiare crisi energetica e caro bolletta: smart working almeno una volta a settimana, tagli al riscaldamento domestico, mezzi pubblici scontati e giornate senza auto. Nessuna tassa sugli extraprofitti delle società.
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Tregua Libano-Israele, il mondo arabo sostiene Beirut ma cresce la tensione

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Tregua Libano-Israele, il mondo arabo sostiene Beirut ma cresce la tensione
Persone evacuano le proprie case dopo che un attacco israeliano dello scorso 18 marzo ha colpito un appartamento in un edificio nel quartiere di Zuqaq al-Blat, nel centro di Beirut, in Libano (Ansa)
Accolto con favore da Siria, Giordania, Golfo ed Egitto, il cessate il fuoco di 10 giorni resta fragile: sul campo Israele e Hezbollah si accusano di violazioni. Trump assicura lo stop ai raid, mentre gli sfollati tornano tra le macerie.
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Taroccati i dati Istat sulla violenza di genere

Taroccati i dati Istat sulla violenza di genere
(IStock)

Maxi multa dell’istituto di statistica alla società che deve raccogliere le informazioni: una sua rilevatrice avrebbe falsificato i questionari. Così è passato il concetto che il «patriarcato» sia un costume italiano.

«Se torturi i dati abbastanza a lungo confesseranno ogni cosa». La citazione di Ronald Coase, vecchio premio Nobel per l’Economia, rimane un baluardo contro la pretesa infallibilità del «data journalism», totem fideistico già messo a dura prova da certi deliri durante la pandemia, determinati da committenti interessati (case farmaceutiche), forzature sociologiche, condizionamento delle masse. Ma non avremmo mai immaginato di doverla aggiornare aggiungendo un quarto elemento di diffidenza: la falsificazione dei dati.

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«Stop all’export di benzina, incentivare le bioraffinerie ma eliminare le tasse green»

«Stop all’export di benzina, incentivare le bioraffinerie ma eliminare le tasse green»
Edoardo Rixi (Imagoeconomica)
Il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi: «Senza il mercato unico Ue pagheremmo l’energia meno Grandi problemi con l’asfalto, un derivato del petrolio: serve rinviare le scadenze Pnrr».
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edoardo rixi

Non Sparate sul Pianista | Wikibass, alla scoperta del contrabbasso perduto

Non Sparate sul Pianista | Wikibass, alla scoperta del contrabbasso perdutoplay icon

Antonio Mercurio, primo contrabbasso dell’orchestra Toscanini di Parma, presenta il progetto Wikibass. Il primo database che crea una rete globale per riscoprire i compositori che hanno valorizzato lo strumento, ma che sono stati dimenticati.

carlo melato non sparate sul pianista
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