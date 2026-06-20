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 Paola Bulbarelli
2026-06-20

Brett Johnson: «Gli artigiani italiani insegnano il rispetto»

Brett Johnson: «Gli artigiani italiani insegnano il rispetto»
Nel riquadro, lo stilista Brett Johnson
Lo stilista americano con base a Milano: «Penso che il miglior design nasca dal dialogo continuo tra lavoro manuale e creatività. Il vostro Paese mi ha mostrato che l’eccellenza non è il risultato di una scorciatoia ma è disciplina, pazienza e attenzione ai dettagli».
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Ticket di 50 euro per vedere Venezia

Ticket di 50 euro per vedere Venezia
Turisti in piazza San Marco a Venezia (iStock)
Il neo sindaco Simone Venturini chiederà al governo di alzare la soglia minima d’ingresso nella città lagunare. Obiettivo: disincentivare ulteriormente l’overtourism.

Un superticket che potrebbe arrivare fino a 50 euro. È questa l’idea lanciata dal primo cittadino, che ha annunciato la richiesta al governo di alzare la soglia del biglietto di ingresso per i turisti nella città lagunare dagli attuali 5-10 euro a 30-50 euro.

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L’Europa brucia l’IA sull’altare del green

L’Europa brucia l’IA sull’altare del green
(iStock)
In nome della sostenibilità, Bruxelles costruirà data center più piccoli rispetto alle promesse sbandierate per il rilancio tech. Le gare d’appalto saranno così sempre meno attraenti per le grandi aziende, mentre gli Usa e la Cina saranno irraggiungibili.

Poco più di un anno dopo aver lanciato in pompa magna il piano per fare dell’Europa un continente dell’Intelligenza artificiale, l’Unione europea ne ha già ridimensionato il pilastro infrastrutturale. Le gare d’appalto per la costruzione di data center che dovrebbero aprirsi (forse) a luglio riguarderanno impianti più contenuti, quattro centri con almeno 25.000 GPU e tre con almeno 40.000 processori nella prima fase.

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Soldi a Wuhan, Cia & C. manipolate. Le 400 pagine che inchiodano Fauci

Soldi a Wuhan, Cia & C. manipolate. Le 400 pagine che inchiodano Fauci
Anthony Fauci (Ansa)
Tulsi Gabbard ha reso pubblici documenti declassificati che mettono alle strette l’ex super esperto del Covid. Il consulente di Joe Biden avrebbe generosamente finanziato i laboratori cinesi e influenzato l’Intelligence Usa.

Dagli altari alle polveri: è bastato un clic di Tulsi Gabbard, direttore uscente dell’Intelligence nazionale americana (Odni), per affossare definitivamente la reputazione di Anthony Fauci (storico consulente scientifico di sette presidenti Usa).

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Il Mondiale perde il primo allenatore italiano: Montella e la Turchia eliminati dopo due partite

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Il Mondiale perde il primo allenatore italiano: Montella e la Turchia eliminati dopo due partite
Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, durante la partita contro il Paraguay al San Francisco Bay Area Stadium a Santa Clara (Getty Images)
La nazionale allenata da Montella saluta il Mondiale dopo le sconfitte contro Australia e Paraguay e senza aver mai segnato nonostante 62 tiri complessivi nelle prime due partite. La terza partita contro gli Stati Uniti non cambierà il destino del girone, già compromesso anche in ottica migliori terze.
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