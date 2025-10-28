Giuliano Guzzo
2025-10-28

Nel Belgio che ammazza i giovani sani, il sistema stermina anziani e neonati

Nel Belgio che ammazza i giovani sani, il sistema stermina anziani e neonati
Siska De Ruysscher @Instagram
Siska De Ruysscher, la ventiseienne in attesa di eutanasia, svela dettagli terrificanti: «Un esperto mi disse di gettarmi dal ponte». L’omicidio di Stato in 20 anni ha fatto segnare un’impennata del 1.440 per cento.
belgio eutanasia

Caso Venezi: Argentina contro M5s

Caso Venezi: Argentina contro M5s
Beatrice Venezi (Imagoeconomica)
Un deputato attribuisce alla vicinanza a Fdi la nomina al Teatro Colon di Buenos Aires. Il sovrintendente reagisce: «Qui la vogliono gli artisti». Rischio incidente diplomatico.
beatrice venezi

Massacrava le donne senza alcun motivo: arrestato senegalese. Era l'incubo di Milano

Massacrava le donne senza alcun motivo: arrestato senegalese. Era l’incubo di Milano
Getty Images
Rifugiato, aveva già compiuto diverse rapine e terrorizzava Porta Venezia. Le persone erano costrette a cambiare strada.
cronache dell'invasione

Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo: «La spettacolarizzazione mediatica del caso Garlasco»

Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo: «La spettacolarizzazione mediatica del caso Garlasco»

Ecco #DimmiLaVerità del 28 ottobre 2025. Ospite l'avvocato Maurizio Capozzo. L'argomento del giorno è: "La spettacolarizzazione mediatica del caso Garlasco" .

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Gli Alpini della Julia sulle cime della Slovenia

Gli Alpini della Julia sulle cime della Slovenia
(Esercito Italiano)

Elementi del 5°Reggimento Alpini hanno partecipato all'esercitazione «Triglav Star 2025» assieme a truppe da montagna spagnole, ungheresi e slovene.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

alpini slovenia esercitazione
