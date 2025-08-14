2025-08-14
Dentro la «mafia» delle comunità: così i bimbi si addestrano a rubare
(Ansa)
Un rapporto francese: c’è una chiara strategia dietro le azioni criminali dei più piccoli.
Appuntamento in Piazza con l’on. Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia
Il caso Albanese alla Camera dei Deputati con la presenza di un affiliato ad Hamas, Le chiavi della città di Bari a Francesca Albanese sanzionata dagli Stati Uniti. I risultati raggiunti in materia di immigrazione raggiunti dal governo italiano e la vicenda Almasri. gli atti alla Camera: richiesta autorizzazione per Nordio, Piantedosi e Mantovano. Una storia incredibile.