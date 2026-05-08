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Davide Perego
2026-05-08

L’Autodromo di Monza diventerà la nuova «università» della velocità

L’Autodromo di Monza diventerà la nuova «università» della velocità
Circuito di Monza (Getty Images)
Il Politecnico userà la pista come laboratorio per studi su materiali, strutture e asfalti.

Da Tempio della velocità a…Università della velocità. E dell’innovazione. L’Autodromo nazionale di Monza e il Politecnico di Milano hanno siglato una convenzione quadro della durata di cinque anni per sviluppare attività congiunte nei campi della ricerca scientifica, della formazione e dell’innovazione tecnologica applicata al mondo della mobilità e delle infrastrutture sportive. L’accordo mira a trasformare il circuito in un laboratorio a cielo aperto per la sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, coinvolgendo studenti, ricercatori e docenti del Politecnico in progetti di ricerca applicata e attività formative.

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autodromo monza

Una Harley talmente comoda che pare un suv

Una Harley talmente comoda che pare un suv
Con la Pan America 1250 Limited la casa americana propone un prodotto praticamente «chiavi in mano»: c’è tutto quello che si potrebbe desiderare. Forse anche troppo. Il prezzo non la rende una moto per tutti. Ma è comoda e macina chilometri.

È stata presentata come una adventure touring completa «chiavi in mano»: include di serie valigie laterali e top case in alluminio (sviluppati con Sw-Motech: set di tre borse per una capacità totale di 120 litri, suddivisi tra la ampia valigia sinistra, 45 litri, quella destra, 37 litri e il bauletto da 38 litri), manopole riscaldate, paramani, paracoppa in alluminio, protezione del radiatore e fari fendinebbia aggiuntivi. Lei è la Harley Davidson Pan America 1250 Limited, che la casa americana ha affidato alla Verità una decina di giorni per una prova su strada.

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auto e motori
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Il consenso informato fa impazzire gli ultrà dell’indottrinamento gender

Il consenso informato fa impazzire gli ultrà dell’indottrinamento gender
Giuseppe Valditara (Ansa)
Pioggia di 144 emendamenti per bloccare il ddl del ministro Giuseppe Valditara prima che arrivi in Senato.

Come al solito, quando si sta per fare un passo che mette al centro la responsabilità della famiglia nell’educazione dei propri figli, il mondo radicale e della sinistra votata alla cultura woke - le cui cifre sono sempre le stesse: combattere contro la vita, la famiglia e la libertà educativa - si sta scatenando.

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gender a scuola

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una cittadina italiana è intrappolata in Egitto»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una cittadina italiana è intrappolata in Egitto»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la tragica storia di una cittadina italiana intrappolata in Egitto.

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Gli attori urlano al regime per battere cassa

La cerimonia del David di Donatello tempestata dai comizietti delle star contro il fascismo, il berlusconismo e l’impoverimento intellettuale. La verità è che vogliono continuare a essere finanziati dallo Stato per produrre film che guardano solamente loro.

Un paio di anni fa avrebbero parlato di riscaldamento globale. Ancora prima, con Matteo Salvini ministro, si sarebbero spesi con gli occhi lucidi a favore dell’immigrazione di massa. Adesso va di moda la Palestina, e dunque registi, scenografi, attori e Vip assortiti premiati ai David di Donatello si sono scatenati sul tema: chi deprecava il genocidio, chi plaudiva alla Flotilla...

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