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Carlo Tarallo
2026-05-17

Attentato Modena, Meloni: «Gravissimo, deve pagare». Mattarella ringrazia i cittadini eroi

Attentato Modena, Meloni: «Gravissimo, deve pagare». Mattarella ringrazia i cittadini eroi
Giorgia Meloni (Ansa)
Choc bipartisan. Il presidente chiama il sindaco. Tajani prega. Salvini: «Delitto infame».

Sdegno, dolore, solidarietà per le vittime. Il mondo politico reagisce alla tentata strage di Modena con estrema durezza. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dalla Grecia, sin dai primi istanti ha seguito gli eventi.

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Teheran: «Pasdaran e alcuni Paesi Ue trattano per il passaggio a Hormuz»

Teheran: «Pasdaran e alcuni Paesi Ue trattano per il passaggio a Hormuz»
Ansa
La Repubblica islamica esclude ogni via libera a Usa e Israele ad attraversare lo Stretto. Islamabad spinge per una svolta nei negoziati. Pezeshkian scrive al Papa: «Le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti».

Crisi iraniana: continua a tenere banco la questione di Hormuz, mentre la diplomazia resta al momento in stallo. Il presidente della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha reso noto che Teheran starebbe elaborando un meccanismo per gestire il traffico attraverso lo Stretto.

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Dopo la tempesta torna il «rosso». Ora Sinner punta al trono di Roma

Dopo la tempesta torna il «rosso». Ora Sinner punta al trono di Roma
Jannik Sinner (Ansa)
Jannik, reduce da una notte insonne, piega Medvedev alla ripresa del match interrotto venerdì causa pioggia. Oggi, in finale al Foro Italico contro Ruud, può diventare imperatore degli Internazionali davanti a Mattarella.

Ace. Una pallata di Daniil Medvedev e ora siamo 4-3 per Jannik Sinner nel terzo e decisivo set. È un lampo, si decide tutto in pochi colpi. Questione di testa, di concentrazione, di freddezza. Doti conclamate di Jannik. In tribuna, c’è papà Hanspeter, non mamma Siglinde. Troppa tensione, troppo pathos in un mini match ad alto contenuto emotivo.

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Mai dire Blackout | La Cina scava, l'Europa arranca

Mai dire Blackout | La Cina scava, l'Europa arranca

Iraq tra oleodotti e barili. Sinopec sempre più in profondità. L'Europa dipende troppo dal gas americano. Il solare spagnolo non ripaga il mutuo. Washington Post contro il Green Deal. Grano e zucchero sotto pressione.

sergio giraldo mai dire blackout
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Risorsa in auto falcia la folla

Risorsa in auto falcia la follaplay icon
Nelle prime cronache si è evitata la parola «terrorismo» e si parla già di pazzia: che sia colpa nostra pure stavolta?

Appena si è diffusa la notizia, i principali siti di informazione si sono affrettati a dire che l’autore «dell’incidente stradale» di Modena (così l’hanno definito fino a sera le tv) è un italiano, anche se di seconda generazione. Come se essere nato in Italia, avere la carta d’identità del nostro Paese, sia qualche cosa che possa tranquillizzare e allontanare da noi lo spettro del terrorismo che negli anni scorsi ha insanguinato il mondo.

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