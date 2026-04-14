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Nino Sunseri
2026-04-14

Fmi, Ocse, manine italiane: riparte l’assalto al debito per mettere in crisi Meloni

Fmi, Ocse, manine italiane: riparte l’assalto al debito per mettere in crisi Meloni
Giorgia Meloni (Ansa)
La sconfitta al referendum sulla giustizia e lo choc energetico causato dal conflitto hanno spianato la strada a fondi e istituzioni che puntano contro il governo.

L’Italia è entrata di nuovo in quella zona grigia dove il debito pubblico non è più un indicatore economico, ma un’arma politica. Come sempre, quando i conti si fanno difficili, arrivano in scena loro: Fmi, Ocse e quel sottobosco di «manine» nazionali e internazionali che non hanno mai smesso di entrare in azione con i governi di centrodestra. Era accaduto a Berlusconi. Ora nel mirino c’è Giorgia Meloni.

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governo
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Altra accusa per Matteo Ricci. Spunta il peculato: sette indagati

Altra accusa per Matteo Ricci. Spunta il peculato: sette indagati
Matteo Ricci (Ansa)
L’inchiesta si allarga: nel mirino il meccanismo svelato dagli scoop della «Verità».

Lo scoop della Verità, pubblicato lo scorso 25 luglio, sulle cene elettorali dell’ex sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, ha portato a una nuova contestazione di peculato e falso, per sette indagati nell’inchiesta per corruzione che ha scosso la politica marchigiana.

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matteo ricci

Edicola Verità | la rassegna stampa del 14 aprile

Edicola Verità | la rassegna stampa del 14 aprile

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 13 aprile con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Gli Usa bloccano Hormuz. Ursula vuole bloccare noi

Gli Usa bloccano Hormuz. Ursula vuole bloccare noi
Le navi americane a Hormuz (US Navy)
  • In vigore dalle 16 di ieri lo stop alla navigazione nello Stretto. Trump: «La Marina iraniana giace sul fondo del mare». Poi apre uno spiraglio al nemico: «Ci hanno contattato, vogliono un accordo». Ma il nodo da sciogliere resta quello del nucleare.
  • Il viceministro Leo avverte: sforzi notevoli sulle accise, copriamo fino alla fine del mese, poi tocca all’Europa. Intanto la Von der Leyen rimanda tutto a maggio, ma il 22 presenta le misure per contenere consumi e viaggi.
  • Teheran insorge: «Atto di pirateria, gli statunitensi se ne pentiranno». Ghalibaf: «L’America rimpiangerà molto presto la benzina a 4-5 dollari al gallone».

Lo speciale contiene tre articoli.

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blocco navale hormuz
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Chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann

Chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann
John Elkann (Imagoeconomica)
La decisione in seguito al rifiuto della proposta di archiviazione in uno dei filoni dell’inchiesta sulla residenza di Marella Caracciolo. Oltre al presidente di Stellantis, i pm tirano in ballo pure il suo commercialista, Gianluca Ferrero. I legali: «Passaggio atteso».
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john elkann
Le Firme
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