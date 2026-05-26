Redazione digitale Lollobrigida: «Il Nutri-Score è una follia, vogliamo indicazioni chiare sulla provenienza» True play icon

Il ministro dal Consiglio Agrifish della Ue: «L’Italia non ha paura di affrontare fasi di dibattito e di dialogo anche rispetto a regolamenti che si sono dimostrati non capaci di garantire». Ha poi aggiunto: «Ci interessa il modello di informazione puntuale alle persone che acquistano e consumano».