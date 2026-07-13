Lollobrigida: «I regolamenti non devono essere penalizzanti per l’agricoltura»

Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agrifish svoltosi a Bruxelles.

«L’Europa deve ridurre la dipendenza dalle forniture estere che destabilizzano le catene logistiche. Le normative europee non devono penalizzare le aziende: è un controsenso che l’Ue incentivi la soia per i mangimi e poi ne ostacoli la coltivazione nei campi. Chiediamo un coordinamento reale tra finanza e regolamenti», ha aggiunto.