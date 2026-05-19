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Maria Vittoria Galassi
and
Valerio Benedetti
2026-05-19

L’uomo di Zelensky già fuori di galera. Mosca: «Confidiamo in Washington»

L’uomo di Zelensky già fuori di galera. Mosca: «Confidiamo in Washington»
Andriy Yermak (Ansas)
  • Dopo l’arresto per corruzione, Andriy Yermak esce su cauzione da ben 2,7 milioni. Il Cremlino: «Trattative in stallo. L’Ue rema contro la mediazione americana». Riappare Angela Merkel: «L’Europa aumenti gli sforzi diplomatici».
  • Salutato Donald Trump, oggi atterra a Pechino Vladimir Putin con una folta delegazione. Sul tavolo patti energetici e tanti dossier. Obiettivo: saldare l’asse e costruire un «mondo multipolare».

Lo speciale contiene due articoli

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corruzione ucraina
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«Gli schizoidi si isolano, non ammazzano»

«Gli schizoidi si isolano, non ammazzano»
Gli psichiatri Giuseppe Nicolò e Tonino Cantelmi (Imagoeconomica)
Pur di «scagionare» Salim El Koudri, è corsa a incolpare la sanità. Eppure, fu lui a interrompere le terapie. Lo psichiatra Giuseppe Nicolò: «Chi ha questi disturbi di solito non desta il nostro allarme». Il dottor Tonino Cantelmi: «Mix letale fra condizioni psichiche e mancata integrazione».
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attentatao modena

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 maggio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 19 maggio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Nell’Emilia-Romagna dem raddoppiati i minori stranieri con problemi

Nel 2010 tra i soggetti giovani in cura c’era il 12% di immigrati, oggi la quota è salita al 24%. Ma il governatore De Pascale, anziché preoccuparsi di una Regione che non sa integrare, attacca il governo e il «razzismo».

Scaricabarile. È lo sport preferito di quel gran pezzo dell’Emilia che guarda a sinistra. Non c’erano dubbi che Regione e sindaci si sarebbero esibiti in salti mortali carpiati per allontanare le evidenti responsabilità nella tragedia modenese.

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El Koudri tenta l’infermità mentale. Insulta i cristiani, ora vuole la Bibbia

El Koudri tenta l’infermità mentale. Insulta i cristiani, ora vuole la Bibbia
  • La linea della difesa: «Aveva smesso di assumere le medicine perché stava bene, è affetto da disagio psichiatrico». In alcune lettere indirizzate all’ateneo minacciava di bruciare «il vostro Cristo in croce».
  • Alle turiste colpite, una tedesca e una polacca, sono state asportate le gambe. Grave una coppia di cinquantacinquenni: lei in pericolo di vita, lui in miglioramento.

Lo speciale contiene due articoli.

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attentato modena
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