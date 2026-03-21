True Fabio Amendolara Anarchici saltano in aria: costruivano bombe Il luogo dell'esplosione al Casale de Sellaretto (Roma). Nel riquadro Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone (Ansa)

Esplosione in un casolare alle porte di Roma: sotto le macerie vengono ritrovati i corpi di due attivisti insurrezionalisti. Stavano preparando un ordigno che poi è deflagrato. Da capire l’obbiettivo: azioni per Cospito o attentati alle ferrovie.I soccorritori arrivati sul posto dopo il botto della sera di giovedì pensavano fosse un casolare occupato da senza fissa dimora. In realtà, si è scoperto, era un covo anarchico per la produzione di esplosivi.Sotto i ruderi del Casale del Sellaretto, una antica casa cantoniera lungo la ferrovia Roma-Frascati voluta da papa Pio IX come primo tassello di una linea che avrebbe dovuto spingere i binari fino a Ceprano, ai confini dello Stato Pontificio, oltre i sentieri battuti dai runner, c’erano due corpi (sui quali è stata subito disposta un’autopsia). I nomi arrivano dopo l’analisi dei tatuaggi: Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Due anarchici che negli archivi della Digos vengono indicati come appartenenti all’area anarco-insurrezionalista di Alfredo Cospito. Tra le pietre venute giù dal tetto i dettagli si fanno strada: Mercogliano ha una mano saltata di netto che durante l’ispezione cadaverica viene definita una ferita da mutilazione traumatica e varie bruciature sul corpo. La donna porta addosso i segni del crollo. Gli investigatori si fermano su questi dettagli. Dentro quelle macerie si stava preparando un ordigno artigianale. È questa l’ipotesi. Ora bisognerà capire a quale azione servisse quell’esplosivo. Ma la prima valutazione che è venuta in mente agli investigatori è legata al luogo: il casale si trova a poca distanza dai binari dell’alta velocità ferroviaria, sulla linea Roma-Napoli. Una posizione isolata, ma comoda per raggiungere a piedi la ferrovia. Ma non è l’unica pista. Nel mirino degli anarco-insurrezionalisti da tempo c’è Leonardo. Oltre a un possibile rilancio della campagna a sostegno di Cospito. Presa in considerazione anche l’ipotesi dell’azione dimostrativa prima del maxi corteo del 28 marzo prossimo, intitolato «Together», contro «i re e le loro guerre» e «pro Askatasuna» in programma a Roma. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal pool di magistrati che si occupano di terrorismo. Per il momento il fascicolo è senza indagati. Mentre oggi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presiederà il Comitato di analisi antiterrorismo al Viminale. Le ricostruzioni prendono piede quando vengono tirati fuori dalle banche dati precedenti e segnalazioni allegate ai due nominativi. Mercogliano è stato processato a Torino per azioni a sfondo terroristico e in primo grado, due anni fa, aveva rimediato una condanna a 5 anni di carcere. Era dentro quella stagione delle «azioni dirette»: pacchi bomba, ordigni e plichi esplosivi destinati a politici, giornalisti ed esponenti delle Forze dell’ordine. Tra il 2005 e il 2006 rischiarono grosso i sindaci di Torino e Bologna, Sergio Chiamparino e Sergio Cofferati, il questore di Lecce, il giornalista Beppe Fossati (direttore del quotidiano Torino Cronaca). Seguirono le bombe contro una caserma dei carabinieri di Fossano, nei giardini della Crocetta a Torino e nel parco Ducale di Parma. Una storia che parte dal 2003, dalla nascita della Fai-Federazione anarchica informale, e attraversa anni di rivendicazioni e testi diffusi in rete sui siti d’area della «A» cerchiata. Ardizzone era, invece, in un altro procedimento: l’indagine Sibilla, imputata a Perugia con Cospito. Aveva parlato in aula durante l’udienza preliminare che si chiuse il 15 gennaio dello scorso anno con un «non luogo a procedere». Poche frasi. Nette. «Sono anarchica. Come anarchica sono nemica di questo Stato come d’ogni altro Stato». E poi: «Sono nemica di ogni forma di governo di cui questo si dota, dal momento in cui la scelta tra democrazia e dittatura è solo quella più funzionale a mantenere il controllo sulla popolazione o per essere più precisi: sulla classe oppressa». Il proclama si concluse con: «Odio l’attuale ordine esistente e chi lo detiene, pertanto credo nella giustezza della violenza degli oppressi avverso le proprie catene e avverso chi le stringe». Prima, però, inscrisse il tutto nella battaglia degli anarchici contro il 41 bis, il regime di carcere duro dell’ordinamento penitenziario al quale Cospito è stato affidato per la sua detenzione (che terminerà il prossimo maggio): «Vedere un anarchico, in questo mio processo coindagato, in 41 bis (Cospito ndr) non è un deterrente alla convinzione nelle mie idee anzi è un rafforzativo». Nel casale della periferia romana è rimasta vittima della sua ideologia. È stato un passante a rompere il silenzio. Vede il crollo, si avvicina, distingue un corpo. Chiama il 112. Da lì comincia il movimento: polizia locale, agenti del commissariato della Romanina, Vigili del fuoco. Poi la Digos e i carabinieri. All’inizio l’ipotesi era la più semplice: due senza tetto finiti sotto il crollo. Poi i corpi vengono tirati fuori dalle macerie. E la storia cambia. Intanto ieri, intorno alle 17.30, nel centro di Roma, in via delle Zoccolette, innanzi ad uno degli ingressi del ministero della Giustizia, è stata rivenuta una borsa sospetta con diversi oggetti tra cui in evidenza un grande foulard rosso con falce e martello. Sono in corso accertamenti a cura delle forze dell’ordine.