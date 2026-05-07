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Alessandro Rico
2026-05-07

Non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro gay a mettere in croce il Papa

Non solo Trump, ci pensano anche i teologi pro gay a mettere in croce il Papa
Papa Leone XIV (Ansa)
Ultimi danni del sinodo: il gruppo di studio sulle questioni controverse (ribattezzate «emergenti») prova a legittimare le unioni gay, con «testimoni» che parlano di «matrimonio» e «marito». Benché la Santa Sede bocci le benedizioni impartite dai vescovi tedeschi.

Dagli amici mi guardi Dio, ché dai nemici mi guardo io. Il proverbio si attaglia perfettamente alla condizione di papa Leone XIV, trascinato in una querelle con Donald Trump e, al contempo, impelagato con le fratture interne alla Chiesa: l’imminente strappo dei lefebvriani sulle nomine dei vescovi e le derive progressiste in tema di omosessualità.

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Tajani: nasce a Roma una coalizione per sicurezza alimentare e fertilizzanti

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Tajani: nasce a Roma una coalizione per sicurezza alimentare e fertilizzantiplay icon
A Roma, al termine del Med9, il vicepremier Antonio Tajani annuncia la nascita di una coalizione tra Ue, Balcani, Golfo, Nord Africa e Lega Araba per garantire sicurezza alimentare e accesso ai fertilizzanti attraverso lo stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile.
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Boldrini in Algeria, l’errore politico e diplomatico della visita a Tindouf

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Boldrini in Algeria, l’errore politico e diplomatico della visita a Tindouf
Laura Boldrini (Ansa)
La missione guidata da Laura Boldrini nei campi sahrawi si inserisce in un contesto altamente sensibile, tra accuse sul ruolo dell’Algeria nella destabilizzazione del Sahara e del Sahel e la controversa posizione del Fronte Polisario, che alimentano tensioni politiche e diplomatiche.
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Remigrazione, spostato il corteo

Remigrazione, spostato il corteo
Ansa
Collettivi e centri sociali protestano per l’evento di destra nel centro di Bologna. La Prefettura decide così di cambiare location, dandola però vinta a chi minaccia.

Cambia la location della manifestazione. Dopo le polemiche, è stata scelta la strada della prudenza e soprattutto della «prevenzione». Così, al termine di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura è stato stabilito che il raduno della Remigrazione si svolgerà sabato 9 maggio in piazza della Pace a Bologna.

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«Un esempio morale». La Salis prima elogia la storia degli alpini poi li mette nel mirino

«Un esempio morale». La Salis prima elogia la storia degli alpini poi li mette nel mirino
Silvia Salis (Imagoeconomica)
Il sindaco di Genova scrive all’Associazione: «Vi accogliamo con onore». Ma dopo fa sgomberare le tende delle penne nere.

A Genova esistono due sindaci. Entrambi vanno ai concerti indossando camicia di jeans e occhialoni. Entrambi hanno sempre la piega perfetta. Entrambi sono il punto di riferimento della sinistra che piace. Sono praticamente la stessa persona. Si fanno chiamare addirittura con lo stesso nome e cognome. Poi però, quando ci sono di mezzo gli alpini, sembrano due persone diverse. Diventano dottor Jekyll e Silvia Salis.

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