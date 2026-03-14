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 Carlo Melato
2026-03-14

Non Sparate sul Pianista | Targa: «L’anello del Nibelungo di Wagner torna alla Scala»

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Per il ritorno della Tetralogia di Richard Wagner al Teatro alla Scala di Milano, il musicologo Marco Targa ci guida nella trama e nella musica del Ring, dall’Oro del Reno fino al Crepuscolo degli dei, soffermandosi sulla celeberrima Cavalcata delle Valchirie.

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Femminicidi e giustizia: storie di leggi non applicate

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Femminicidi e giustizia: storie di leggi non applicate
A Roma, all’incontro Non solo 8 marzo, organizzato da Giornaliste Italiane, familiari di vittime di femminicidio hanno raccontato come segnalazioni e leggi non siano bastate a fermare gli assassini. Tra le voci, proposte per cambiare cultura e rafforzare l’applicazione delle norme sul codice rosso.
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ll Comitato per il No la spara grossa: «Con questa riforma vite in pericolo»

ll Comitato per il No la spara grossa: «Con questa riforma vite in pericolo»
Enrico Grosso (Imagoeconomica)
Il vice di Matteo Zuppi rinuncia all’evento: «Suggerire un’opzione elettorale non mi compete». Ma poi si sbilancia lo stesso.

Mi si nota di più se vengo o se non vengo? Prima che da Sant’Agostino, monsignor Francesco Savino dev’essere stato folgorato da Nanni Moretti. Non solo per le sue posizioni politiche ma anche per gli approcci modaioli. Ieri il vicepresidente della Cei era atteso a Roma al congresso di Magistratura democratica, il braccio armato dell’Anm, front line del No al referendum sulla giustizia. Ma alla kermesse della sinistra giudiziaria non si è fatto vedere.

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Puglia, dem in campo per il No con il pm che Palamara scelse come capocorrente

Puglia, dem in campo per il No con il pm che Palamara scelse come capocorrente
Alfonso Orazio Maria Pappalardo e Enrico Infante (Imagoeconomica)
Oltre al presidente del Tribunale di Bari, l’evento della Regione ospita anche Infante, il «delfino» dell’ex presidente dell’Anm.

Altro convegno del No al referendum, altra gaffe. Ieri abbiamo dato notizia dell’incontro che si dovrebbe tenere a Rieti il 18 marzo con la partecipazione del procuratore del capoluogo laziale Paolo Auriemma e del procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, tutti e due contrari alla riforma. Peccato che Auriemma, in passato, riferendosi a Cascini, avesse chiesto in chat a Luca Palamara se, oltre al Csm e alla sistemazione del fratello non volesse anche «una fetta di culo».

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Arianna Meloni: «Sulla giustizia il Pd ha cambiato idea solo per raggranellare qualche voto»

Arianna Meloni: «Sulla giustizia il Pd ha cambiato idea solo per raggranellare qualche voto»
Arianna Meloni (Imagoeconomica)
La numero 2 di Fdi: «La riforma dà forza alla magistratura, rendendola più libera. Ma questo non è un pronunciamento sul governo. Dopo, avanti con il premierato e gli altri punti del nostro programma».

Arianna Meloni è reduce dalla manifestazione del comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati al teatro Franco Parenti di Milano. Ha qualche linea di febbre, ma accetta di parlare con La Verità della riforma della giustizia, del rapporto con le opposizioni e dello scenario internazionale.

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