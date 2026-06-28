True Fabio Amendolara Stermina una famiglia. Toh, è un richiedente asilo Le foto dell'appartamento di via Montiglio, in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate Kamal Uddin, la moglie Hosnejahan Momotaj e la loro bimba Arowa (Ansa)

A Roma un bengalese uccide tre connazionali a colpi di mannaia. Era in attesa da oltre un anno di ottenere il permesso di rifugiato.Il killer che ha ucciso tre persone e ne ha ferita un’altra è un bengalese che aveva fatto richiesta di protezione internazionale più di un anno fa. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ammazzato in due fasi distinte: prima la mamma e la figlia, poi il marito che stava rientrando a casa.Un anno fa ha chiesto all’Italia la protezione internazionale e, in attesa della decisione, l’altra sera, secondo gli investigatori, avrebbe raggiunto una famiglia di connazionali con una mannaia tra le mani. Shahadat Hossain, ProPal quarantatreenne originario del Bangladesh e sedicente (sui suoi social) vicesegretario generale della sezione Monte Mario del Bnp, il Partito nazionalista del Bangladesh, è il sospettato ricercato per il triplice omicidio di Casalotti, periferia ovest di Roma, via Montiglio: qui sono stati uccisi Kamal Uddin, 39 anni, sua moglie Hosnejahan Momotaj, 38, e la loro bambina Arowa di otto anni (le due avevano raggiunto Kamal in Italia meno di un anno fa). L’altro figlio della coppia, Amir, 20 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli con ferite da taglio e politraumi (non sarebbe in pericolo di vita). A indicare il nome del sospettato agli investigatori sarebbe stato proprio l’unico sopravvissuto: il ragazzo è stato soccorso da un vicino di casa all’ingresso dello stabile dopo essere riuscito a uscire, insanguinato, dall’appartamento. «Era disteso in mezzo alla carreggiata, continuava a chiedere aiuto e perdeva molto sangue», ha poi riferito l’uomo agli investigatori. Il percorso della sua fuga è tracciato dalle impronte insanguinate sulle scale e sul pianerottolo lasciate mentre, scalzo, ha tentato di salvarsi, dopo la colluttazione. Chi indaga sta ora cercando di isolare quelle impronte per stabilire quali siano quelle dell’assassino. La fotografia di Hossain è stata diffusa dalla polizia di Stato sui canali social e agli organi di stampa. La richiesta è precisa: chiunque abbia indicazioni o informazioni utili a rintracciarlo può contattare la Squadra mobile. Si lavora sull’ipotesi passionale. Perché Hossain, considerato dagli Uddin un amico di famiglia, avrebbe in passato rivolto attenzioni a Hosnejahan, per la quale, si sospetta, potrebbe aver maturato un’ossessione. E venerdì sera, mentre i due uomini della famiglia erano ancora fuori a lavorare (Kamal, che viveva a Roma ormai da una quindicina d’anni, era conosciuto come «quello del supermercato», perché aiutava i clienti a imbustare la spesa e a riordinare i carrelli), si sarebbe presentato alla porta dell’abitazione di via Montiglio. Non è ancora chiaro se la mattanza sia stata premeditata. Di certo, però, il delitto si è consumato in due fasi. Prima sarebbe stata aggredita la donna. Poi la bambina. I cadaveri sarebbero stati quindi trascinati e nascosti sotto un letto. Subito dopo l’assassino avrebbe cercato velocemente di cancellare alcune tracce di sangue dall’appartamento. Verso le 22, però, sarebbero rientrati il marito e il figlio maggiore. A quel punto anche loro sarebbero stati aggrediti. L’allarme è stato dato dai vicini, attirati dalle urla provenienti dall’abitazione al primo piano. Alcuni condomini hanno riferito agli agenti di aver visto una persona fuggire dal palazzo: «Indossava una maglia blu», ha raccontato un testimone. E proprio una maglia blu è stata poi repertata negli ultimi metri di via Montiglio, nel parcheggio di un’abitazione. Con molta probabilità sarebbe quella indossata dall’assassino. La mannaia, invece, era ancora nell’appartamento. Probabilmente con le impronte del macellaio stampate sopra (bisognerà anche stabilire se l’assassino ce l’aveva con sé o se era già nell’appartamento delle vittime). Di Hossain, però, si sono perse le tracce. Ieri l’area di Marconi è stata mappata dall’alto con l’impiego di droni. Da Bologna, invece, è arrivata una segnalazione che sembrava corrispondere all’alert diramato, ma l’uomo poi rintracciato tra i passeggeri di un Frecciarossa non era il sospettato. L’irruzione nell’abitazione del ricercato, stesso quartiere, a poche centinaia di metri dal luogo della strage, ha dato esito negativo. L’uomo avrebbe lasciato però una traccia social (il profilo è seguito da quasi 10.000 follower), postando, proprio venerdì, tra una foto in moschea e l’altra in compagnia dei leader del principale partito d’opposizione del suo Paese, un’immagine con la copertina dell’album «Suhane Pal» del cantautore indiano Kishore Kumar. La grafica è dominata dal colore rosso e riporta un ritratto dell’artista. Poi un’ambigua frase dal tenore sibillino che il traduttore automatico di Facebook riporta così: «Un uomo non muore da solo […]. Ecco perché dovresti morire con i tuoi cari. Così nessuno deve soffrire per nessuno». Accanto alla sua foto, invece, si è descritto con queste parole: «Sono emotivo, ma non per questo senza principi. Sono una persona semplice e genuina, ma non per questo debole». Di certo, come certifica una delle foto pubblicate, maglia rossa e megafono in pugno, arringava i suoi connazionali durante una manifestazione politica o, forse, sindacale. Anche per questo le verifiche si stanno allargando. Le ricerche si sono quindi estese a Frosinone, dove aveva lavorato (pare in un’azienda agricola) e chiesto asilo un anno fa in Questura. E dove, pare, abbia mantenuto delle relazioni. Ma anche all’estero (dei collegamenti sarebbero spuntati in Inghilterra). Mentre continua la caccia all’uomo, il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini ha disposto le autopsie, che verranno eseguite la prossima settimana nell’Istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli. In quello stesso ospedale è ricoverato, in prognosi riservata, con ferite da taglio, il sopravvissuto. È lui, per ora, il testimone chiave. L’unico che potrà raccontare con precisione cosa sia accaduto venerdì sera in quell’appartamento.