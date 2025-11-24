{{ subpage.title }}

 Antonio Rossitto
2025-11-24

VOTAntonio | Regionali, molto rumore per nulla

VOTAntonio | Regionali, molto rumore per nulla

Nessuna sorpresa. L’unica incognita riguarda il destino dei deposti vicerè: Zaia, De Luca ed Emiliano.

Usa contro i cartelli. Perché la nuova guerra di Trump rischia di diventare un conflitto senza fine

Usa contro i cartelli. Perché la nuova guerra di Trump rischia di diventare un conflitto senza fine
Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Marine Fighter Attack Squadron 225, lavora all'aeroporto José Aponte de la Torre, ex base navale di Roosevelt Roads, a Ceiba, Porto Rico (Getty Images)

La scelta di Trump di classificare cartelli e bande latinoamericane come gruppi terroristici apre a un approccio militarizzato. Ma l’escalation in Messico e Venezuela, i rischi per i civili e le possibili ritorsioni negli Usa rendono lo scenario altamente instabile.

La decisione dell’amministrazione Trump di ridefinire i cartelli messicani, il Tren de Aragua venezuelano e varie bande latinoamericane come organizzazioni terroristiche straniere ha aperto una nuova fase nella politica di sicurezza degli Stati Uniti, trasformando una minaccia criminale in un nemico strategico da colpire con strumenti militari. È un’evoluzione radicale rispetto al modello che per decenni aveva lasciato alle forze dell’ordine federali la gestione del narcotraffico, con operazioni lente, collaborative, basate su indagini di lungo periodo e interventi chirurgici contro reti complesse.

Non si placa la lite tra Trump e Marjorie Taylor Greene

Non si placa la lite tra Trump e Marjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene e Donald Trump (Ansa)

Resta alta la tensione tra Donald Trump e Marjorie Taylor Greene. Dopo il loro recente litigio, la deputata repubblicana ha infatti annunciato le sue dimissioni dal Congresso.

Black Friday, un terzo compra solo online. Ma attenti alle truffe

True
Black Friday, un terzo compra solo online. Ma attenti alle truffe

In base alle stime del Codacons, il Black Friday darà vita in Italia ad un giro d'affari da circa 4 miliardi tra acquisti online e nei negozi fisici nel periodo di sconti. A far la parte del leone saranno le vendite on line: oltre 6 su 10.

Tivù Verità | Figli tolti alle famiglie? Dietro c'è un grande business

Tivù Verità | Figli tolti alle famiglie? Dietro c'è un grande business

La storia della famiglia nel bosco accende i riflettori sul sistema degli allontanamenti. In Italia ci sono oltre 33.000 bambini tolti ai genitori. Ne parlano la professoressa Vincenza Palmieri e l'avvocato Angelo Di Lorenzo.

