Silvana De Mari
2025-10-27

Le virostar cercano pulpiti invece che l’oblio

Roberto Burioni ospite a «Che tempo che fa» (Ansa)
Come Arcovazzi del film «Il federale», gli «esperti» da tv non capiscono che per loro sarebbe meglio defilarsi. Ancora usano ogni tribuna per difendere gli anti Covid, ma la verità su efficacia e danni collaterali, malgrado i dati occultati, è ormai alla luce del sole.
virostar

Cadono le foglie e anche i capelli? Ecco quando non preoccuparsi

(IStock)
Se la perdita è omogenea e non riguarda soltanto parti della chioma, e se dura solo qualche settimana, allora è l’effetto naturale del cambio di stagione. Meno shampoo e sali minerali come ferro e zinco possono aiutarci.
capelli cura

«Aumenta la violenza sulle donne perché la famiglia è in crisi»

Daniela Ferolla (Ansa)
La conduttrice Rai Daniela Ferolla: «Dopo Miss Italia ho corso pericoli, ma sono scappata. Educazione sessuale? Serve educazione al rispetto».
daniela ferolla

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini: «La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 ottobre 2025. Ospite Marco Pellegrini del M5s. L'argomento del giorno è: "La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina"

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Caso Ramy, seconda bocciatura: il gip respinge di nuovo la perizia chiesta dalla Procura

True
Secondo stop del gip alla Procura: la perizia non si farà. Con le prove già acquisite, per il carabiniere ora dovrebbe prendere corpo l’ipotesi di archiviazione.

ramy carabinieri pm
