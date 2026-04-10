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Carlo Cambi
2026-04-10

Torna il Vinitaly. Da Verona si scommette sulla rinascita del nostro vino

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Torna il Vinitaly. Da Verona si scommette sulla rinascita del nostro vino
Getty Images
  • Dal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde.
  • Nonostante la leadership produttiva mondiale e un comparto da 14 miliardi, il vino italiano affronta un calo dell’export e consumi interni in flessione. Tengono spumanti e territori di pregio, mentre cresce l’enoturismo, ormai leva strategica del settore.
  • Da Opera Wine fino alle degustazioni e agli spettacoli. Verona diventa il palcoscenico del vino.
  • Le tendenze che si degusteranno a Vinitaly: gli spumanti sono sempre in crescita, ma si guarda anche alle bottiglie di facile approccio e di prezzo contenuto.

Lo speciale contiene quattro articoli.

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vinitaly 2026

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Tensione inaudita tra amministrazione Trump e Vaticano»

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Tensione inaudita tra amministrazione Trump e Vaticano»

Ecco #DimmiLaVerità del 10 aprile 2026. Il nostro Alessandro Rico ci parla della inaudita tensione tra amministrazione Trump e Vaticano.

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Sacerdoti pestati dai maranza

Sacerdoti pestati dai maranza
iStock
La violenza delle «risorse» non ha confini e i bersagli sono i preti. Due le aggressioni in pochi giorni: a Caravaggio (Bergamo) e al Giambellino, quartiere Ovest di Milano.

Non importa se siano oratori o luoghi sacri. Entrano, incuranti di simboli che non riconoscono. E colpiscono. Il nuovo bersaglio dei maranza sono i sacerdoti. Due aggressioni nel giro di pochi giorni. La prima si colloca a Caravaggio, nella pianura bergamasca. Un centro che vive attorno al santuario e all’oratorio. È qui che la sera del Sabato santo don Andrea Piana entra dopo le confessioni.

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cronache dell'invasione

Artemis II: «Scudo termico e paracadute ci faranno ammarare dolcemente»

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Artemis II: «Scudo termico e paracadute ci faranno ammarare dolcemente»play icon

Artemis II si prepara all’ammaraggio, previsto oggi al largo della costa di San Diego per le 20:07 circa (ora locale). Secondo l’astronauta Victor Glover, «lo scudo termico e i paracadute» della navicella Orion spacecraft consentiranno all’equipaggio di ammarare «dolcemente». «Non vediamo l’ora – ha aggiunto – di vedere la squadra di sommozzatori e la Marina che verranno a prenderci».

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L’assassino di Iryna non sarà processato

L’assassino di Iryna non sarà processato
Iryna Zarutska un istante prima di essere uccisa. Nel riquadro, il suo assassino, DeCarlos Brown
Aveva problemi mentali conclamati, molti reati alle spalle e alla fine ha ucciso senza alcun motivo una rifugiata ucraina di 23 anni. Ora DeCarlos Brown è stato dichiarato incapace di intendere e di volere. Lo stesso motivo per cui una giudice lo aveva tenuto fuori di prigione.

Che sia lui il colpevole non ci sono dubbi. Iryna Zarutska - rifugiata ucraina di 23 anni - è stata ammazzata il 22 agosto dello scorso anno a Charlotte, negli Stati Uniti, mentre si trovava a bordo di una metropolitana. Ogni istante di quella morte atroce è stato ripreso dalle telecamere. DeCarlos Brown, senza tetto afroamericano che aveva collezionato ben 14 procedimenti penali (tra cui rapina a mano armata, effrazione, furto, aggressione), si è seduto dietro di lei e le ha conficcato per tre volte un coltello in corpo, colpendola almeno una volta al collo.

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