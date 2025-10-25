Giorgio Gandola
2025-10-25

Oggi i vescovi al voto sul documento pro Lgbt che sfida Leone XIV

La riunione tra Papa Leone XIV e i membri del Consiglio Ordinario della Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi dello scorso giugno (Ansa)
L’assemblea sinodale Cei è chiamata ad approvare la linea «aperturista» di stampo bergogliano su gay e trans spinta da Zuppi. Malgrado sia stata già bocciata mesi fa.
Garlasco, altro processo per i carabinieri

Auto dei Carabinieri fuori dalla villetta della famiglia Poggi di Garlasco (Ansa)
Maurizio Pappalardo e Antonio Scoppetta, tra i fedelissimi nella «Squadretta» di Venditti, rinviati a giudizio anche nell’inchiesta «Clean 1». Avrebbero violato il segreto per informare «amici» sospettati di peculato e frode. Sempio sottoposto a rilevazioni antropometriche.
Piero Grasso s’è perso la prova del delitto Mattarella

Piero Grasso (Ansa)
Ex prefetto arrestato: avrebbe depistato le indagini sul guanto (fotografato sulla scena dell’omicidio e poi sparito) con le impronte del killer del fratello del capo dello Stato. Ma l’ex presidente del Senato, allora pm dell’inchiesta: «Mai saputo di quel reperto».
Rubio posticipa il disarmo di Hamas

Marco Rubio (Ansa)
Il segretario di Stato: la transizione sarà «un lungo viaggio». Israele elimina un leader di Hezbollah. Appello della moglie di Barghouti alla Casa Bianca: «Lo faccia liberare».
«Beni congelati e altri supermissili». A Zelensky promesse da marinai

Volodymyr Zelensky (Ansa)
L’intesa sugli asset, rinviata a dicembre, rischia di fallire. Starmer cincischia sugli Storm shadow, Roma nega i Samp/T. Macron disco rotto: «Truppe al fronte». Spiragli Usa-Russia: oggi Witkoff e Dmitriev a Miami.
