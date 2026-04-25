Gianluigi Paragone
2026-04-25

Tivù Verità | Gianluigi Paragone: «L'Ue ci fa suicidare»

Ancora una volta l'Italia è ostaggio delle assurde direttive europee. Il deficit italiano nel 2025 si attesta al 3,1%, superando dello 0,1% la soglia limite del 3% del rapporto deficit/Pil prevista dal Patto di stabilità e crescita dell'Ue, impedendo l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione fino al 2027. Un vero e proprio «eurosuicidio». Seguiamo regole che ignorano la realtà sociale del Paese, comprimendo la crescita anziché favorirla.

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Tivù Verità | Claudio Borghi (Lega): «L'Ue bara contro l'Italia»

Tivù Verità | Claudio Borghi (Lega): «L'Ue bara contro l'Italia»

Giorgio Gandola ospita il senatore Claudio Borghi (Lega) per un’analisi senza filtri sulla tempesta che minaccia l’Italia. Tra venti di guerra, crisi energetica e la rigidità glaciale di Ursula von der Leyen, il quadro che emerge è quello di un'Europa a due velocità che gioca con le carte segnate e in cui il nostro Paese è tenuto volutamente in svantaggio. Intanto a Trump non basta più attaccare l'Iran: ora se la prende pure con papa Leone XIV .

Tivù Verità | Paragone: «La Chiesa, forza dell'Occidente»

Tivù Verità | Paragone: «La Chiesa, forza dell'Occidente»

Donald Trump, Peter Thiel, Intelligenza artificiale e Anticristo sono tutti aspetti di una verità più ampia: l'Occidente è in preda al delirio transumanista ed è assediato da forze blasfeme e demoniache. Lo dimostra l'affronto del presidente americano a papa Leone XIV.

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Flop Nazionale, Gianluigi Paragone: «Nel calcio troppo stranieri e italiani molli»

Flop Nazionale, Gianluigi Paragone: «Nel calcio troppo stranieri e italiani molli»

Gianluigi Paragone analizza il declino della Nazionale e della Serie A: siamo passati da dei giocatori che toccavano vette altissime a un sistema che naturalizza chiunque pur di non investire sui nostri figli, mentre gli atleti degli sport invernali sputano sangue per un decimo degli stipendi dei calciatori.

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Gianluigi Paragone: «Meloni si liberi delle zavorre al governo»

Gianluigi Paragone: «Meloni si liberi delle zavorre al governo»

Gianluigi Paragone analizza il retroscena politico del voto referendario: una sberla che dovrebbe spingere Giorgia Meloni a cambiare squadra, per assicurarsi il sostegno degli elettori e la possibilità di tornare al governo nel 2027.

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