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Matteo Carnieletto
2026-06-10

Pure l’attore afro adesso si ribella: «007 non diventi una figura woke»

Pure l’attore afro adesso si ribella: «007 non diventi una figura woke»
Idris Elba (Ansa)
Idris Elba, tra i candidati a interpretare James Bond: «Basta politicamente corretto».

«Era un viso scuro e ben delineato, con una cicatrice di sette centimetri e mezzo che si mostrava bianca sulla pelle abbronzata della guancia destra. Gli occhi erano grandi e dritti sotto sopracciglia dritte, piuttosto lunghe e nere. I capelli erano neri, divisi a sinistra, e spazzolati con noncuranza in modo che una spessa virgola nera cadesse sul sopracciglio destro.

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007
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Le sagre della tradizione francese accusate di razzismo dagli islamici

Le sagre della tradizione francese accusate di razzismo dagli islamici
Luc Melenchon (Ansa)
Nel mirino i banchetti che valorizzano le radici. Mélenchon: è l’intolleranza dei bianchi.

Spesso per comprendere il mondo è molto più utile soffermarsi su dettagli concreti che su ampie analisi ipotetiche, anche perché quel particolare tipo di spacciatore di analisi ipotetiche che prende il nome di «esperto» quasi sempre non porta argomenti reali ma chiama i propri auspici «verità».

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melenchon
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«Non usano i radar, ne comprano un altro»

«Non usano i radar, ne comprano un altro»
Franco Prodi (Imagoeconomica)
Il professore, che predispose i primi sistemi, contro la Regione Puglia: «Li hanno utilizzati pochissimo. I ricercatori erano incapaci di gestire le strumentazioni, che pure sono fondamentali. E ora con i fondi del Pnrr vogliono installarne uno nuovo».

Avete presente quando nel 1982 s’inaugurò la centrale nucleare di Caorso, che avrebbe fornito per almeno 60 anni tutta l’elettricità di cui bisogna l’intera Milano e provincia, e poi dopo neanche cinque anni, arrivarono i Verdi e mandarono tutto a carte quarantotto?

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franco prodi

Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Sviluppi emersi dalle audizioni in Commissione Covid»

Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Sviluppi emersi dalle audizioni in Commissione Covid»

Ecco #DimmiLaVerità del 10 giugno 2026. La capogruppo di Fdi in Commissione Covid Alice Buonguerrieri rivela gli ultimi clamorosi sviluppi emersi dalle audizioni.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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Perché il «diritto» si oppone al potere. La lezione di Prevost a Chiesa e politici

Perché il «diritto» si oppone al potere. La lezione di Prevost a Chiesa e politici
Papa Leone XIV (Getty Images)
Davanti alle Cortes, il Papa ha citato la Scuola di Salamanca, fucina di studiosi che ha gettato le basi per lo «ius gentium».

Il discorso di Leone XIV, pronunciato innanzi al Parlamento spagnolo, rende la figura del Papa quella di un gigante spirituale e intellettuale. Del resto è un agostiniano, non va mai dimenticato: negli scritti di Sant’Agostino, il fondatore del suo ordine, c’è una delle sintesi più importanti dell’Occidente tra intelligenza, fede, spiritualità e mistica.

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papa leone xiv
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