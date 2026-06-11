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Maurizio Belpietro
2026-06-11

Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «Conte e gli affari d'oro sul Covid»

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Maurizio Belpietro analizza l'operato di Giuseppe Conte durante l'emergenza sanitaria e la sua incredibile ascesa politica. Tra le anomalie della gestione Covid, i contratti milionari distribuiti senza motivazione e il silenzio dei grandi media, emerge un quadro preoccupante e di fronte alle richieste di trasparenza richieste dalla Commissione Covid, l’ex Premier risponde con una pioggia di querele per diffamazione.

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La Cei «femminista»: «Servono donne nei ruoli di autorità dentro la Chiesa»

La Cei «femminista»: «Servono donne nei ruoli di autorità dentro la Chiesa»
Matteo Maria Zuppi (Ansa)
Mentre il Papa riafferma i fondamenti della fede, i vescovi indicano percorsi orizzontali simili a quelli dei centri culturali.

Mentre Leone XIV in visita apostolica in Spagna si reca a pregare nella Cattedrale di Santa Croce a Barcellona rendendo omaggio al Crocifisso di Lepanto, quello imbarcato sulla nave ammiraglia della flotta spagnola durante la battaglia del 1571, la Conferenza episcopale italiana rende note le «Linee di orientamento per l’attuazione del Documento di sintesi del Cammino sinodale», un documento che desta ben più di un interrogativo.

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Gates conferma il metodo Epstein: «Mi ricattava con la mia infedeltà»

Gates conferma il metodo Epstein: «Mi ricattava con la mia infedeltà»
Bill Gates (Ansa)
Bill Gates sfacciato: «Sapevo dei suoi reati passati, ma non avevo capito fossero così gravi».

«Jeffrey Epstein tentò di sfruttare la mia infedeltà coniugale». Parole di Bill Gates, pronunciate ieri in audizione di fronte al Congresso americano, che dicono tanto del faccendiere pedofilo quanto del patron di Microsoft.

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Il Raid Pavia-Venezia: storia della «mille miglia» sull'acqua

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Il Raid Pavia-Venezia: storia della «mille miglia» sull'acqua
Edizione anni Sessanta del Raid motonautico Pavia-Venezia (© 2026 RAID PAVIA VENEZIA)

La gara di motonautica è nata nel 1929 su un percorso fluviale di 414 chilometri. Dai primi pionieri ai record oltre i 200 km/h di media, la storia della competizione più lunga del mondo in acque interne.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

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I sindaci vogliono fare un partito. Altra spina nel fianco della sinistra

I sindaci vogliono fare un partito. Altra spina nel fianco della sinistra
Alessandro Onorato (Ansa)
Alessandro Onorato, assessore a Roma, guida il movimento snobbato da Silvia Salis e Matteo Renzi.

Il prossimo 12 giugno a Roma, nella cornice del Palazzo dei Congressi all’Eur, verrà presentato un nuovo soggetto politico, nato dall’evoluzione del «Progetto civico nazionale», l’iniziativa lanciata alla fine del 2025 dall’assessore capitolino ai Grandi aventi, Alessandro Onorato.

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