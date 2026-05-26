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Flaminia Camilletti
2026-05-26

Comunali Venezia, Meloni: «Pure oggi il nostro crollo è rinviato»

Comunali Venezia, Meloni: «Pure oggi il nostro crollo è rinviato»
Giorgia Meloni (Ansa)
Donzelli (Fdi): «Il messaggio degli elettori è arrivato: avanti così». E i 5 stelle ammettono: «Luci e ombre».

Nonostante l’attenzione mediatica tutta negativa delle ultime settimane, Venezia conferma la guida al centrodestra. Vince Simone Venturini al primo turno, un trionfo che si tramuta in un innesto di fiducia che ci voleva dopo il risultato del referendum. Dieci anni da assessore e braccio destro dell’uscente Luigi Brugnaro.

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Trump ci prova: «Iran nei Patti di Abramo»

Trump ci prova: «Iran nei Patti di Abramo»
Donald Trump (Ansa)
Il presidente Usa tenta di salvarsi la faccia e rispolvera i suoi accordi per normalizzare il Medio Oriente: «Dopo i nostri sforzi, tutti devono entrare. Se arriva l’intesa, anche Teheran potrebbe». I pasdaran: «Falsa la notizia sul trasferimento dell’uranio in Cina».

Donald Trump si è mostrato ottimista su un possibile accordo con l’Iran. E ha collegato l’eventuale successo del processo diplomatico al rilancio degli Accordi di Abramo.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 26 maggio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 26 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 26 maggio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Altri raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ma per i nostri media uccide solo Putin

Altri raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ma per i nostri media uccide solo Putin
Ansa
Il Cremlino annuncia nuove bombe come rappresaglia per il blitz ucraino sullo studentato. Che, per i giornali, pare non esistere.

Non accenna ad attenuarsi l’escalation tra Russia e Ucraina, con gli attacchi reciproci che proseguono martellanti. Eppure, nonostante il raid ucraino sul dormitorio studentesco a Starobilsk abbia provocato 21 vittime, di cui anche alcuni bambini, per i media italiani pare che siano soltanto i russi a uccidere.

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«Nuove intercettazioni illegittime»

«Nuove intercettazioni illegittime»
Sergio Sottani, procuratore generale della Repubblica di Perugia (Imagoeconomica)
Per l’avvocato che ha sollevato il caso: «Le captazioni irregolari sono molte più di quelle denunciate all’inizio». La Procura generale di Perugia prova a metterci una pezza.

Dopo il caso, denunciato dalla Verità, delle intercettazioni illegittime effettuate nel carcere di Perugia, l’Unione delle camere penali ha proclamato cinque giorni di astensione dal lavoro degli avvocati penalisti. Un piccolo terremoto, a cui, ieri, ha risposto la Procura generale del capoluogo umbro, guidata da Sergio Sottani. Il magistrato ha provato a metterci una pezza, ma il risultato è stato poco convincente.

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