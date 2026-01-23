True Redazione digitale Varese, finta rissa per un video trap: via Como nel caos, intervengono carabinieri e polizia True play icon content.jwplatform.com

Un gruppo di giovani blocca la strada in centro per girare una clip musicale: urla, tensione e residenti nel panico. Il blitz notturno finisce con l’arrivo delle forze dell’ordine.Altro che set cinematografico: per alcuni minuti via Como a Varese si è trasformata in un palcoscenico della paura. Un gruppo di giovani ha bloccato la strada nel cuore della città per girare un video trap, mettendo in scena urla, atteggiamenti aggressivi e movimenti da rissa. Il risultato? Residenti terrorizzati e forze dell’ordine costrette a intervenire in piena notte.È successo giovedì 22 gennaio, a pochi passi dalla stazione delle Ferrovie Nord, in una zona già segnata da episodi di degrado e tensione. Un van nero si è fermato improvvisamente lungo la carreggiata e nel giro di pochi istanti è stato circondato da decine di ragazzi. Grida, spintoni simulati e gesti minacciosi hanno fatto pensare a un regolamento di conti tra bande.Dalle finestre delle abitazioni affacciate sulla via, la scena appariva tutt’altro che una fiction. Nessun cartello, nessuna comunicazione preventiva, nessuna autorizzazione visibile. Solo confusione e paura. A rendere ancora più inquietante la situazione, l’atteggiamento volutamente sopra le righe dei protagonisti, che recitavano un copione violento in mezzo alla strada, bloccando il traffico.Solo osservando meglio si poteva notare un dettaglio fuori posto: le telecamere. Due operatori riprendevano la scena attorno al furgone. Quello che sembrava un episodio di cronaca nera era in realtà il set improvvisato di un videoclip trap, girato da un giovane rapper – pare proveniente dall’area milanese – arrivato a Varese con il suo entourage per “ambientare” la clip in centro città.Un’idea discutibile, realizzata senza alcun rispetto per chi vive nella zona. I residenti, convinti di trovarsi di fronte a una rissa reale, hanno chiamato il 112. In pochi minuti sono arrivati carabinieri e polizia con sirene spiegate, ponendo fine allo show.Alla vista delle pattuglie, il gruppo si è dissolto rapidamente: qualcuno ha cercato di fingersi un passante qualsiasi, altri sono scappati verso la stazione. Il van ha tentato di allontanarsi ma è stato seguito e fermato poco più avanti da una gazzella dei carabinieri e da due volanti della polizia.Nessun ferito, ma tanta rabbia e preoccupazione tra i residenti. Ancora una volta, una zona delicata della città è stata utilizzata come sfondo per esibizioni che nulla hanno a che vedere con la sicurezza o il rispetto delle regole. Un videoclip trap che, per qualche minuto, ha fatto tremare un intero quartiere.