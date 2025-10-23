Patrizia Floder Reitter
2025-10-23

Sugli under 17 sani nessun pericolo dal Covid

Uno studio del Bambino Gesù, peraltro finanziato anche da Pfizer, conferma quanto sempre sostenuto dalla «Verità»: in età pediatrica hanno avuto complicazioni i pazienti con comorbilità. Obbligare tutti i giovani al vaccino, dunque, è stato un errore.
Alpini e Legione straniera francese si esercitano sulle Alpi piemontesi

Alpini e Legionari francesi si addestrano all'uso di un drone (Esercito Italiano)

Sulle alture del Cuneese l'esercitazione «Joint Sapper», pianificata e organizzata dal 32° reggimento Genio guastatori della Brigata alpina Taurinense insieme ad una compagnia del 2° reggimento genio della Legione Straniera Francese.

Rifugiato stupra bimba: Dublino in rivolta

Getty Images
Da tre giorni, la capitale irlandese è attraversata da violente proteste (c’è chi si è presentato a cavallo...) contro l’ennesimo caso di cronaca che ha per protagonista uno straniero. Ma, al solito, quando la piazza è identitaria la si bolla come razzista.
Dimmi La Verità | ospite Stefania Bardelli, leader del Team Vannacci di Varese

A Dimmi La Verità Stefania Bardelli, leader del Team Vannacci di Varese, fa chiarezza sul rapporto con la Lega e sulle candidature alle elezioni degli esponenti dei team.

Dietro gli attacchi di Pd e M5s alla Gdf c’è l’imbarazzo per le indagini su Arcuri

Giallorossi furiosi per l’audizione che lascia ombre sulla fornitura di mascherine cinesi. Meloni: «Denaro buttato».
Nuove storie
