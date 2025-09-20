Giuseppe Liturri
2025-09-20

L’Ue fa scattare la trappola dell’euro digitale

Euro digitale (iStock)

L’Eurogruppo approva il progetto sul quale lavora pure la Bce. L’obiettivo è gestire l’aumento di pagamenti immateriali. I rischi: controlli, stop privacy e meno libertà di spesa. E se salta Internet possiamo usare i soldi?

Altro autogol: 19° giro di sanzioni a Putin

Ursula von der Leyen (Ansa)
Bruxelles propone di anticipare a gennaio 2027 lo stop all’import di Gnl di Mosca, con il rischio di prezzi del gas maggiori e di usare beni congelati agli oligarchi per finanziare Kiev. Giancarlo Giorgetti prudente: «Valutare bene i limiti legali e reputazionali».
«Verità e libertà». Una maratona dedicata a Charlie Kirk

Un pomeriggio dedicato al pensiero libero e al confronto contro ogni forma di odio politico. La Verità propone lunedì 22 settembre, a partire dalle ore 13.00, una maratona speciale condotta dal vicedirettore Francesco Borgonovo, con la partecipazione di numerosi ospiti.

Freccero: «Sogno di vedere il Papa a Gaza a sporcarsi la veste di sangue»

Carlo Freccero (Ansa)
L’intellettuale: «Se il pontefice andasse dove la ferita nella carne del mondo è purulenta, come un pellegrino inerme, forse l’umanità si fermerebbe. Una crociata mistica: la religione che riesce dove la politica fallisce».
Landini usa la Palestina per fustigare il governo e suggerire la Finanziaria

Maurizio Landini (Ansa)
Dopo aver portato a casa uno sciopero per il conflitto in Medio Oriente, il segretario della Cgil esibirà il suo ego alla mobilitazione (a priori) contro la manovra economica. E le crisi aziendali? Sparite dall’agenda.
