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Roberta Isceri
2026-04-06

Primavera nel Sud Europa: quattro città tra luce, mare e vita all’aperto

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Primavera nel Sud Europa: quattro città tra luce, mare e vita all’aperto
Parque de Maria Luisa a Siviglia (iStock)

Siviglia, Valencia, Lisbona e Atene sono perfette in primavera: clima mite, città vivaci e prezzi ancora accessibili. Tra mare, cultura e tradizioni, quattro destinazioni ideali per vivere la stagione tra sole e vita all’aperto.

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turismo
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Guadalajara tra narcos e paura, il Mondiale in Messico è sotto scorta

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Guadalajara tra narcos e paura, il Mondiale in Messico è sotto scorta
Estadio Akron, Guadalajara (Getty Images)

A poco più di due mesi dal via, la città messicana che dovrà ospitare quattro partite del Mondiale vive sospesa fra il grande racconto dell'evento e una realtà fatta di violenza, narcotrafficanti, desaparecidos, piani speciali di sicurezza e ferite mai chiuse.

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mondiali 2026
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«Se l’intellettuale non è di sinistra, allora è considerato un’anomalia»

«Se l’intellettuale non è di sinistra, allora è considerato un’anomalia»
Nel riquadro in alto Andrea Minuz. In basso la copertina del libro «Egemonia senza cultura» (iStock)
Il docente di Storia del cinema alla Sapienza di Roma Andrea Minuz: «È radicato il luogo comune secondo cui la cultura non può appartenere alla destra e negli atenei si insegnano solo Moravia e Pasolini, Giuseppe Berto è quasi tabù. Tv di regime? Non c’è alcuna TeleMeloni».
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intervista andrea minuz

Lombardia, ancora rialzi per il mattone: prezzi delle case +0,7% nel primo trimestre 2026

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Lombardia, ancora rialzi per il mattone: prezzi delle case +0,7% nel primo trimestre 2026
iStock
Secondo il report dell’Ufficio Studi di idealista, nel primo trimestre 2026 i prezzi delle abitazioni in Lombardia crescono dello 0,7% e raggiungono 2.380 euro al metro quadrato. Lodi guida i rialzi tra le province, Milano e Como ai massimi storici. Tutti i capoluoghi chiudono il trimestre in aumento.
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casa
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Il risiko dell’editoria italiana

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Il risiko dell’editoria italiana
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Hoepli in liquidazione, il gruppo Gedi cede ai greci di Antenna Group e Leonardo Maria Del Vecchio acquisisce il 30% del «Giornale». Il sistema dell’editoria italiana cambia volto tra liquidazioni, acquisizioni e ingresso di capitali esteri. Dai libri ai giornali fino a radio e tv, il potere si concentra in pochi poli industriali e finanziari che ridisegnano l’informazione.
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editoria
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