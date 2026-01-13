True Maria Vittoria Galassi Trentini è libero e rientra in Italia: «Grazie al premier e al governo» Alberto Trentini (Ansa)

Caracas rilascia il cooperante, in cella da oltre 400 giorni, e l’imprenditore Burlò. Entrambi ignoravano l’arresto di Maduro: «È stato tutto inaspettato». Il Papa ha ricevuto la Machado, che giovedì incontrerà Trump.Che la cattura di Nicolás Maduro stia ridefinendo i rapporti tra l’Italia e il Venezuela è evidente dalla notizia più attesa: Alberto Trentini torna a casa. Il cooperante italiano, rinchiuso nel carcere El Rodeo a Caracas per 423 giorni, è stato liberato insieme al connazionale Mario Burlò. Ad annunciare la novità, alle 5 di ieri mattina, è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas». Ed è proprio nel luogo della rappresentanza diplomatica italiana che è stata scattata la prima foto dei due: Trentini, che indossa una t-shirt rossa, appare sorridente seppur visibilmente dimagrito. Al suo fianco, Burlò, mostra un volto disteso. I due non erano nemmeno a conoscenza della cattura del dittatore venezuelano: «È stato tutto così improvviso. Inaspettato» ha detto Trentini. Sia il cooperante sia Burlò, che sono in buone condizioni, hanno reso noto di non essere stati «torturati». E mentre aspettava l’aereo per tornare in Italia, l’operatore umanitario ha dichiarato al Tg1: «Desidero ringraziare il presidente del Consiglio, il governo italiano, il ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato e ha portato a termine la liberazione mia e di Mario».A parlare subito con i due connazionali è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha espresso «gioia e soddisfazione» per il loro rilascio. Condividendo parole di gratitudine verso «le autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez», ha poi aggiunto che «questo risultato è il frutto del lavoro discreto, ma efficace, portato avanti in questi mesi non solo dal governo, ma dalla rete diplomatica, dall’intelligence». È evidente, come sottolineato da Tajani, che «la svolta c’è stata quando il presidente Rodriguez ha detto che ci sarebbe stata una decisione per liberare i prigionieri politici». Da quel momento l’Italia ha «rinforzato l’azione diplomatica, lavorando sottotraccia in silenzio». Il vicepremier ha condiviso qualche dettaglio in più sulle ore concitate che hanno preceduto la scarcerazione: «Ieri sera (domenica sera, ndr) verso le 20:10, il ministro degli Esteri del Venezuela mi ha comunicato che il presidente Rodriguez aveva deciso di liberare Trentini». «Alle 3:50 di stamane (ieri, ndr) il nostro ambasciatore mi ha chiamato per dirmi che erano arrivati» in ambasciata il cooperante e Burlò. Cruciale è stato anche il sostegno di Washington, con il segretario di Stato americano, Marco Rubio, che «si è dimostrato molto sensibile alla questione dei prigionieri italiani». E nonostante la liberazione abbia scaturito una felicità bipartisan, a scagliarsi contro Meloni, accusandola di «sudditanza» verso Washington è stato il presidente M5s, Giuseppe Conte, che ha detto al Tg3: «L’azione degli Stati Uniti in Venezuela» è «un atto gravissimo che prelude al Far West».Polemiche a parte, l’esito positivo arriva dopo che Trentini ha trascorso più di un anno dietro le sbarre del carcere di massima sicurezza, senza accuse. Il cooperante di 46 anni era arrivato sul territorio venezuelano il 17 ottobre del 2024 per la missione con la Ong Humanity & inclusion. E il 15 novembre, mentre era in viaggio verso Guasdualito per fornire supporto alle comunità locali, è stato fermato a un posto di blocco e arrestato. Da quel momento la sua detenzione è stata avvolta dal silenzio. In oltre un anno di detenzione, il regime di Maduro ha permesso a Trentini di parlare con la famiglia solamente tre volte: il 16 maggio, il 26 luglio e il 9 ottobre del 2025. L’ambasciatore d’Italia in Venezuela, Giovanni De Vito, era poi riuscito a visitare sia Trentini che Burlò il 23 settembre e il 27 novembre del 2025. Lo stesso silenzio e isolamento ha coinvolto la detenzione dell’imprenditore torinese: Burlò era arrivato in Venezuela sempre nel 2024 e la famiglia, dopo averlo sentito il 9 novembre di quell’anno, ha saputo della sua detenzione tramite una nota del console italiano al tribunale di Torino, visto che Burlò era chiamato a rispondere di presunte indebite compensazioni di crediti fiscali.Ora l’attenzione del governo italiano è rivolta ai «42 italo venezuelani» detenuti ancora in Venezuela, ha messo in luce Tajani. L’altra priorità è «lavorare per il cambio di passo nei rapporti con il Venezuela» ha proseguito, aggiungendo che «per questo, in accordo con il premier Meloni, abbiamo intenzione di alzare il livello di rappresentanza diplomatica, finora con l’incaricato d’affari, al rango di ambasciatore». Tra l’altro, ha ricordato Tajani, che in Venezuela «c’è anche una presenza importante dell’Eni» e quindi l’Italia conta «di continuare a essere protagonista in quell’area». La questione dei detenuti è stata al centro anche del colloquio in Vaticano tra papa Leone XIV e il leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado. Il premio Nobel per la pace, che incontrerà giovedì Donald Trump, ha chiesto al Pontefice di «intercedere per tutti i venezuelani che continuano a essere rapiti e scomparsi».