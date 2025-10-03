Sergio Giraldo
2025-10-03

Inquiniamo di meno della media Ue ma abbiamo le tasse green più alte

Per Confartigianato il prelievo fiscale ambientale in Italia ha raggiunto i 54,2 miliardi l’anno ( 2,5% del Pil). La Commissione ne pensa una giusta: pronta a ridurre del 50% le quote di acciaio e a raddoppiare i dazi.
tasse green ue

«Il risiko bancario non è finito»

Luigi Lovaglio, ad di Mps (Imagoeconomica)
Lovaglio (Mps): «Una seconda fase può scattare nei prossimi anni, saremo protagonisti». Presentata la lista per il cda Mediobanca, che sarà guidata dal tandem Grilli-Melzi d’Eril.
risiko bancario

I neoconvertiti sono una risorsa. I «cattolici adulti» lo comprendano

JD Vance con Papa Leone XIV (Ansa)
Lo snobismo nei confronti di chi si avvicina tardi alla fede, come Vance, non ha senso.
conversioni cattolicesimo

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «I dettagli meno noti del piano di Trump per Gaza»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 ottobre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega i dettagli meno conosciuti del piano di Donald Trump per Gaza.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Cinese in cella in Italia: «Spiò dati Covid»

Xu Zewei (Ansa)
Xu Zewei è in carcere a Busto Arsizio, accusato dagli Usa di aver violato i sistemi informatici americani durante la pandemia. Un giudice federale texano chiede l’estradizione, Pechino si oppone. L’imputato parla invece di scambio di persona.
cinese spia covid
