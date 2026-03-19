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Carlo Tarallo
2026-03-19

Il governo taglia le accise. Oggi giù benzina e gasolio

Il governo taglia le accise. Oggi giù benzina e gasolio
Giorgia Meloni (Ansa)

Cdm straordinario in serata leva di mezzo i palliativi: subito -25 centesimi alla pompa per i prossimi 20 giorni. Salvini incontra i petrolieri e guida il pressing, Meloni sblocca anche il credito d’imposta per i trasportatori.

Giorgia batte un colpo, e lo fa prima del referendum, come avevamo suggerito, sommessamente, noi della Verità. Di fronte alla crescita vertiginosa dei prezzi dei carburanti, conseguenza della guerra in Medio oriente, il consiglio dei ministri ieri sera ha deciso un intervento drastico: taglio delle accise su diesel e benzina per 25 centesimi al litro.

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accise
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Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed

Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed
Il presidente della Fed Jerome Powell (Ansa)
Il capo della banca centrale: «Economia solida, ma è presto per conoscere gli effetti del conflitto. Non lascio finché si indaga su di me».

Il presidente della Fed, Jerome Powell, tira dritto. Coglie anche l’occasione per mandare un messaggio esplicito a Donald Trump: la Federal Reserve non non si fa dettare i tempi dalla politica. E dunque tassi fermi al 3,75% e nessuna intenzione, da parte di Powell, di farsi da parte, neppure sotto pressione.

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Dogana Ue, Roma in pole: «Candidatura senza eguali»

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Dogana Ue, Roma in pole: «Candidatura senza eguali»
Andrea Mazzella, direttore delle Relazioni internazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Imagoeconomica)
Il direttore delle Relazioni internazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Andrea Mazzella: proposta italiana la più solida sul piano tecnico. «Decisivi gli equilibri politici Ue». E sulla nuova Autorità: «Coordinerà le dogane nazionali, non le svuoterà».
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intervista andrea mazzella
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L’Ue respinge la nuova offerta russa. E Putin valuta di toglierci tutto il gas

L’Ue respinge la nuova offerta russa. E Putin valuta di toglierci tutto il gas
Vladimir Putin (Ansa)
Il premier polacco Donald Tusk: «Mai più normali relazioni con Mosca». Ora a rischio le ultime forniture rimaste.

Anche con la guerra in Iran, l’Ue non accetterà il petrolio dai russi. Nonostante l’apertura di Mosca a fornire energia all’Europa. Insomma, dopo un botta e risposta fatto di tanti no e qualche forse, Vladimir Putin ha aperto alle forniture di energia al Vecchio Continente che, però, non ci sta.

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crisi petrolio
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Raid Usa su Hormuz, Trump agli alleati: «Gestitevelo voi, così forse vi svegliate»

Raid Usa su Hormuz, Trump agli alleati: «Gestitevelo voi, così forse vi svegliate»
Donald Trump (Ansa)
Bombe pure da Israele, schizza il greggio. Roma e Ue invocano l’Onu. Anche la Nato assicura: «Lavoriamo a una soluzione».

«Non abbiamo bisogno di loro». Dopo aver liquidato gli alleati, che avevano risposto picche al suo appello per liberare Hormuz dalla morsa iraniana, Donald Trump ha battuto un colpo.

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