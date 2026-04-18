True Alessandro Rico Il piano degli Usa: essere superpotenza delle fonti fossili e domare la Cina Ansa

Con l’export di Gnl e greggio l’America tiene in riga gli alleati. Intanto stringe la morsa sulla Cina, che domina la filiera «verde».Forse c’è del razionale nel reale. Forse Donald Trump non è un matto. Forse la sua condotta rientra in una più ampia strategia americana: ottenere il primato di superpotenza energetica fossile, contrappunto al controllo cinese delle filiere green. E così aumentare la pressione su Pechino, che vende all’Europa le tecnologie «pulite», ma continua a lavorare «sporco», con greggio, carbone e gas.Mettiamo in fila alcuni fatti. Decine e decine di petroliere lasciano il Golfo Persico per dirigersi verso il Golfo del Messico, quello che l’inquilino della Casa Bianca, un po’ per megalomania e un po’ per suggellarne la nuova centralità, vuole ribattezzare Golfo d’America. Quelle imbarcazioni cercano negli Stati Uniti la materia prima che - almeno fino all’annuncio di ieri, sulla riapertura dello Stretto da parte dell’Iran - non potevano trasportare attraverso Hormuz. Intanto, gli Usa si avvicinano a un traguardo storico: sono quasi diventati esportatori netti di greggio. Non succedeva dai tempi della seconda guerra mondiale. E hanno già aumentato in modo esponenziale le consegne di gas liquefatto al Vecchio continente: nel 2025, la quantità di Gnl che ci hanno venduto è passata da 6,3 miliardi di piedi cubo al giorno a 10,3. Tra gli acquirenti principali, insieme alla Polonia, spicca l’Italia.Adesso uniamo i puntini: il piano degli Stati Uniti è dominare l’offerta di fonti energetiche tradizionali, forzando il riallineamento dell’emisfero occidentale, rivendicato dalla dottrina Donroe di Trump. Sarebbe la tattica per bilanciare l’egemonia «verde» della Cina. A Washington, oro nero e oro azzurro; a Pechino, silicio, litio, rame, gallio, germanio, i materiali e le tecnologie cruciali per la svolta ecologista dell’Ue. Perché poi l’unica alternativa alla rotta atlantica è la Via della seta.Ma la macchina produttiva del vorace Dragone è tutt’altro che ecosostenibile. E infatti, nel calcolo dell’amministrazione americana, l’interruzione dei flussi via Hormuz avrebbe dovuto danneggiare gli interessi del regime di Xi Jinping. Andrebbe nella stessa direzione l’intesa con l’Indonesia sullo Stretto di Malacca: Giacarta ha accordato più accesso operativo all’aviazione Usa, la quale consoliderebbe la propria sorveglianza su un corridoio in cui circola tra il 22 e il 29% del greggio smerciato via mare. È la logica trumpiana del «collo di bottiglia» (chokepoint), alla quale la Cina prova a sfuggire con dei sotterfugi: negoziando franchigie con gli iraniani, oppure sfruttando le flotte fantasma. L’assoggettamento del Venezuela è un tassello del puzzle: i prezzi del greggio di Caracas, in stretti rapporti con la Cina, sono saliti del 64% da quando è partita l’operazione Epic fury.Ecco: la guerra temeraria di The Donald non si riduce a una valutazione scorretta sulle possibilità di resistenza degli ayatollah. Gli sbagli si vedono, per carità. E presenteranno il conto. Ma nell’azzardo c’era un disegno intelligente. Che mette la presidenza di Trump in una continuità con quella del predecessore più accentuata di quanto si possa immaginare.L’esplosione dell’export di Gnl si era innescata con il conflitto per procura contro la Russia, cui aveva preparato il terreno Barack Obama dal 2014 e che è stato condotto dall’amministrazione Biden. Spezzare il legame tra l’Europa, in particolare la Germania, e la Russia - un vincolo suggellato dai gasdotti North Stream, sabotati a settembre 2022 - era un vecchio pallino statunitense. Forse risalente addirittura alla teoria del fondatore della geopolitica, l’inglese Halford Makinder, terrorizzato dalla prospettiva di una convergenza tra il colosso industriale tedesco e la profondità spaziale dell’«Heartland» euroasiatica. Ma al di là, o al di qua della competizione tra imperi, ci sono gli affari. E privare il Vecchio continente delle forniture russe a basso costo ha costretto i membri dell’Unione, mal diretti da Bruxelles, a rivolgersi altrove. All’America, innanzitutto: mentre Joe Biden varava l’Inflation reduction act, promettendo un incremento della quota di rinnovabili, riempiva noi di metano a prezzi maggiorati.Dopodiché, la scommessa di Washington, che implica un orizzonte di lungo periodo, determina un effetto collaterale proprio su chi si trova alla Casa Bianca. Con la guerra in Ucraina, esattamente come con quella in Iran, i prezzi sono schizzati anche negli Stati Uniti. Anche lì i galloni di benzina costano di più. E nell’immediato, l’effetto inflattivo si paga alle urne. Senza contare che gli Usa, da soli, potrebbero non essere in grado di soddisfare sia le richieste estere sia il fabbisogno nazionale. Lo choc globale si ripercuote contro di loro. Non a caso, la Chevron sta raffinando e importando negli Stati Uniti parte del greggio del Venezuela, il cui prezzo è comunque aumentato meno del Wti texano. Le delusioni economiche penalizzarono Biden e le difficoltà di oggi minacciano il medio termine di Trump. Costui ha una grana ulteriore: il contraccolpo della guerra. Sleepy Joe ne ha portata avanti una senza sparare un colpo; il tycoon ci è dentro fino al collo e non è detto che ne uscirà da trionfatore. Il fattore tempo, il capitale più prezioso per ogni pianificatore, gioca a sfavore delle democrazie: Xi ha bisogno del consenso, sì, ma non deve farsi rieleggere dal popolo. E l’Europa? È ridotta a terreno di conquista. Paziente, non agente. Subisce, non agisce. Fa gola alle fauci dei cinesi; gli americani ne danno per scontata la subordinazione. Mackinder insegnava: per governare l’Heartland, si deve possedere la sua appendice occidentale. La nostra intellighenzia, al massimo, partorisce le domeniche a piedi. Nel nuovo gioco delle grandi potenze, noi siamo solo pedine sullo scacchiere.