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Edoardo Frittoli
2026-05-02

La Strafexpedition e il fronte trascurato: così l’Italia evitò il tracollo nel 1916

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La Strafexpedition e il fronte trascurato: così l’Italia evitò il tracollo nel 1916
Avamposto italiano sul Coni Zugna nel maggio 1916 (Getty Images)

L'offensiva austriaca sul fronte trentino fu sottovalutata da Cadorna, esponendo l’Italia al rischio di una Caporetto già al secondo anno di guerra. La tenuta sulle cime e la contemporanea offensiva russa del generale Brusilov fermarono l’avanzata verso la pianura veneta.

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Thailandia sempre più vicina alla Cina

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Thailandia sempre più vicina alla Cina
il ministro degli Esteri cinese Wang Yi mentre conversa con il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul durante un incontro presso la Casa del Governo a Bangkok (Ansa)
Bangkok e Pechino rafforzano il partenariato strategico con nuovi accordi su tecnologia, green ed economia. La Cina consolida la sua influenza nel Sudest asiatico approfittando delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti e delle incertezze globali.
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geopolitica
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Crisi dell’elio: la guerra blocca il 42% delle forniture e minaccia chip e sanità

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Crisi dell’elio: la guerra blocca il 42% delle forniture e minaccia chip e sanità
Una clean room per la produzione di semiconduttori: senza elio, questi impianti rischiano rallentamenti o stop (iStock)
Dal Medio Oriente alla Russia, lo shock sull’elio toglie dal mercato oltre il 40% dell’offerta globale. Un gas cruciale per semiconduttori e risonanze magnetiche: rischio rallentamenti per l’IA, meno chip e possibili ricadute dirette su diagnosi e cure.
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Trump boccia la proposta iraniana: «Non sono soddisfatto». Tensione con gli alleati europei

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Trump boccia la proposta iraniana: «Non sono soddisfatto». Tensione con gli alleati europei
Donal Trump (Ansa)
Il presidente Usa giudica insufficiente l’offerta di Teheran sul nucleare: «Non sono sicuro che arriveranno alla pace». Sullo sfondo il rischio escalation militare, i piani del Pentagono e le critiche a Italia e Spagna.
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Crypto, la nuova finanza criminale globale: 350 miliardi di dollari riciclati in vent’anni

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Crypto, la nuova finanza criminale globale: 350 miliardi di dollari riciclati in vent’anni
iStock

Il riciclaggio tramite criptovalute cresce a ritmo sostenuto: 350 miliardi in 20 anni e controlli ancora inefficaci. Tra Bitcoin e stablecoin, il cybercrime evolve in un sistema globale tra finanza, geopolitica e nuove minacce ibride.

Dai ransomware alle truffe sentimentali, passando per i fondi dei regimi ostili: il report della Henry Jackson Society svela l’espansione silenziosa del riciclaggio in criptovalute.

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