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Giacomo Amadori
2026-06-19

La Concertopoli targata Silvia Salis entra pure al palazzetto dello sport

La Concertopoli targata Silvia Salis entra pure al palazzetto dello sport
L'interno del Palasport di Genova. Nel riquadro, il sindaco Silvia Salis (Ansa)
L’opposizione chiede chiarimenti sui 180.000 euro concessi extra bando a un evento di pallavolo tenutosi a fine maggio nel palazzetto per le cui misure fu criticato Bucci.

È stata per un decennio campionessa italiana di lancio con il martello. Per questo non deve stupire che per lucidare la sua immagine patinata di politico alla moda non usi solo il palco delle manifestazioni musicali, ma anche gli eventi sportivi.

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silvia salis
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Il partito di Vannacci supera la Lega

Il partito di Vannacci supera la Lega
Roberto Vannacci (Imagoeconomica)
Rilevazione Youtrend: Futuro nazionale al 5,9%, Carroccio al 5,8%. Antonio Maria Rinaldi: «Premiati i nostri sforzi». Massimiliano Romeo: «Basta guardare i sondaggi». Il generale: «Pronto per Chigi».

Arriva il giorno del sorpasso, almeno nei sondaggi: quello di Youtrend per Sky Tg24 diffuso ieri fa registrare per la prima volta un vantaggio di Futuro nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, (5,9%, +1,5 rispetto al 29 maggio) sulla Lega (5,8%,-0,1).

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Invogliano i migranti ad andare in Uk usando video con ragazzine di 12 anni

Invogliano i migranti ad andare in Uk usando video con ragazzine di 12 anni
Nel riquadro in basso a sinistra, immagini prese dalla clip che invoglia i migranti ad andare in Uk (iStock)
Il filmato del 2025 oggi è diventato il simbolo di un modello di accoglienza da superare.

Su X è diventato di nuovo virale un video che ha fatto rabbrividire molti utenti britannici. Nella clip, realizzata nel 2023 da una scuola gallese e successivamente rilanciata dal Welsh refugee council, alcune ragazzine di circa 12 anni danno il benvenuto ai rifugiati, spiegando loro quali mirabolanti opportunità li attendono in Galles.

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immigrazione regno unito

Il tour «Nastro Rosa» della Marina Militare è a Taranto

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Il tour «Nastro Rosa» della Marina Militare è a Tarantoplay icon

Il ceo Simoneschi: «Concorrenza serrata tra i 10 team in arrivo da tutto il mondo».

Taranto si rivela una delle tappe simbolo del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, grazie alla partecipazione del pubblico, alla qualità dell'organizzazione e al forte legame con il mare. Lo hanno sottolineato il ceo del Marina Militare «Nastro Rosa Tour» e presidente di SSI Sport & Events, Riccardo Simoneschi, e l'ammiraglio di Divisione Andrea Petroni, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud, intervenendo al talk «Taranto, città dello sport - I Giochi del Mediterraneo volano per la crescita della città dei due mari», che ha chiuso la tappa ionica del Giro dell'Italia a Vela 2026. «Abbiamo avuto delle condizioni meteo bellissime, una giornata di mare stupenda. La città è super ospitale e siamo stati benissimo. La collocazione del villaggio è davvero iconica, quindi questo è candidato a essere uno dei più bei villaggi del tour di quest'anno», ha detto Simoneschi. Le immagini dell’evento.

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Meloni a Trump: «Io e l'Italia non imploriamo mai»

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Meloni a Trump: «Io e l'Italia non imploriamo mai»
Giorgia Meloni e Donald Trump (Getty Images)
Le parole del presidente americano fanno esplodere lo scontro con Roma. Meloni replica definendo «totalmente inventate» le accuse di Trump. Fazzolari parla di «deliri», Tajani annulla la visita negli Stati Uniti prevista per il 21 e 22 giugno.
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meloni trump
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