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Franco Battaglia
2026-05-28

Tutti i trucchi nei dati ufficiali per dire che col nucleare si rischia

Agli impianti atomici si rimproverano stragi da 2.700 morti, ma i conti non tornano.

Qualunque attività umana comporta rischi. Oltre a quelli intrinseci, c’è l’errore umano e questo non si può escludere se non eliminando l’uomo. Una tra le nostre più importanti attività è la produzione d’energia elettrica e vogliamo confrontare i rischi delle varie tecnologie, confrontando i decessi da esse causati.

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nucleare

Il Crystal Palace fa centro al primo colpo in Europa: sua la Conference League

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Il Crystal Palace fa centro al primo colpo in Europa: sua la Conference League
Il Crystal Palace festeggia la Conference League dopo la vittoria per 1-0 in finale contro il Rayo Vallecano (Ansa)
Gli inglesi battono 1-0 il Rayo Vallecano nella finale di Lipsia e conquistano il primo trofeo europeo della loro storia. Decide Mateta nella ripresa. Terzo titolo in un anno per la squadra di Glasner dopo FA Cup e Community Shield.
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conference league

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Non dimentichiamo Piazza della Loggia e Ustica»

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Non dimentichiamo Piazza della Loggia e Ustica»

Ecco #DimmiLaVerità del 28 maggio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini parliamo delle stragi di Piazza della Loggia e Ustica.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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L’allarme sui virus serve solo a Big Pharma

L’allarme sui virus serve solo a Big Pharma
Getty Images
Hantavirus ed Ebola non costituiscono un pericolo per noi, però vengono branditi come prove di una minaccia globale costante. La vice ad di Cepi, l’alleanza per i vaccini foraggiata da Davos, Ue e Gates, su «Avvenire» paventa persino fughe da laboratorio...

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sul motivo per cui vengono creati allarmi sanitari farlocchi, grazie ad Avvenire può trovare una spiegazione più che cristallina.

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ebola big pharma
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Espropri di case a favore delle Ong: New York importa il Piano Salis

Espropri di case a favore delle Ong: New York importa il Piano Salis
Zohran Mamdani (Ansa)
La ricetta statalista del sindaco Zohran Mamdani costa 22 miliardi e prevede il salario minimo.

È un piano casa non poco controverso quello presentato da Zohran Mamdani questa settimana. Il progetto del sindaco dem di New York è ufficialmente volto a contrastare la crisi degli alloggi che caratterizza la Grande Mela.

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zohran mamdani
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