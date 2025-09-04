Valerio Benedetti
2025-09-04

Settimo lutto per Afd prima del voto. Ma c’è chi minimizza: «È statistica»

Alice Weidel (Getty Images)
I sovranisti tedeschi perdono l’ennesimo candidato a ridosso delle elezioni locali nel Nordreno Vestfalia. Gli investigatori escludono una regia criminale. E «Focus» scrive: «Tanti partecipanti, decessi in linea».
afd

Regno Unito, triste declino: la satira sui trans vale l’arresto. «È totalitarismo»

Graham Linehan (Getty images)
Altra bastonata laburista alla libertà di espressione. Il comico Graham Linehan fermato all’aeroporto di Londra (come un latitante) per «incitamento all’odio».
graham linehan

Gli artisti addolorati sul red carpet vadano a farsi dare lezioni da Gervais

Benedetta Porcaroli (Ansa)
Pure per Gaza i vip lisciano il mainstream per fingersi impegnati. Tutta gente che sarebbe messa in riga dal grande comico inglese.
red carpet venezia

Dirotta su Gaza: la sinistra va alla deriva

Benedetta Scuderi, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Marco Croatti (Ansa)
Politici di Avs, Pd, M5s saliranno sulle barche della Flotilla. Ma le partenze slittano. Schlein chiede a Meloni di tutelare la spedizione e Bonelli denuncia aerei israeliani a Sigonella. Siamo già al complotto per scaricare i loro guai sul governo.
Subscribe
sinistra a pezzi
