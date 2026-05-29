{{ subpage.title }}

True
Fabio Amendolara
2026-05-29

Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Sequestrati 200 milioni

True
Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Sequestrati 200 milioni
Matteo Messina Denaro (Ansa)

La maxi operazione della Dda di Palermo ha fatto riemergere un patrimonio accumulato con il narcotraffico e i relativi proventi a partire almeno dagli anni Ottanta.

C’erano i soldi della droga partita dal Marocco, quelli delle società offshore, quelli che giravano nei paradisi fiscali. E c’era soprattutto il grande fantasma di Matteo Messina Denaro, il padrino per anni invisibile che ha trasformato Cosa nostra in una holding internazionale che, come dimostra la Procura di Palermo, era riuscita a diversificare gli interessi: energia, turismo, supermercati, edilizia, finanza, resort di lusso e paradisi fiscali.

Continua a leggereRiduci
matteo messina denaro
True

Lega e Fi litigano sull’allargamento Ue. Duello Fitto-Regioni sul caro energia

Lega e Fi litigano sull’allargamento Ue. Duello Fitto-Regioni sul caro energia
Antonio Tajani (Ansa)
L’eurocommissario: «Usare i fondi di coesione per le bollette». I governatori replicano: «Non sono un bancomat, già impiegati».

Chi pensa davvero che il centrodestra stia litigando sull’ingresso dell’Ucraina in Europa non ha ancora ben compreso i termini della questione: il processo di adesione è talmente lungo che i partiti di governo possono tranquillamente permettersi di offrire agli elettori tutto il ventaglio di posizioni possibili e immaginabili, in vista delle elezioni politiche del prossimo anno.

Continua a leggereRiduci
ue ucraina
True

Iran-Usa: stavolta l’accordo c’è ma nessuno lo firma per primo

Iran-Usa: stavolta l’accordo c’è ma nessuno lo firma per primo
Donald Trump (Ansa)
Raggiunta una bozza d’intesa: tregua di 60 giorni, riapertura di Hormuz, niente più blocco navale e trattativa sul nucleare (senza bomba). Manca però l’ok di Trump, che aspetta quello di Khamenei.

Resta preda delle incognite il processo diplomatico tra Washington e Teheran. Ieri, Axios ha riferito che i due contendenti avrebbero raggiunto finalmente un accordo, ma che Donald Trump non avrebbe ancora dato la propria approvazione. Una rivelazione, questa, che è stata confermata in serata dalla Casa Bianca.

Continua a leggereRiduci
usa iran
True

L’Ucraina nell’Ue è una iattura

L’Ucraina nell’Ue è una iattura

Volodymyr Zelensky è già costato 200 miliardi. E ora scatta il prestito da 90. Ma, per favorire Friedrich Merz, Bruxelles apre a Kiev mentre ci vieta l’uso di soldi nostri per il caro energia.

Il cancelliere Friedrich Merz ha una serie di ottimi motivi per sostenere l’ingresso dell’Ucraina nella Ue. Per Berlino, l’arrivo di Kiev nel perimetro dell’Unione sarebbe manna dal cielo, che consentirebbe alla Germania di risollevare le sorti della sua economia. Favorire l’entrata, anche senza diritto di voto, nel consesso dei 27 Paesi europei significherebbe porre le premesse per conquistarne il mercato e, allo stesso tempo, una volta conclusa la guerra con la Russia, guidare la ricostruzione che, come è noto, verrà sostenuta principalmente da Bruxelles. Insomma, per Merz proporre di accogliere l’Ucraina non è solo un’eccellente idea per rimettere in moto una locomotiva che da tempo arranca, ma anche uno straordinario affare.
Continua a leggereRiduci
ucraina ue
True

Attenti a dare la Russia per vinta

Attenti a dare la Russia per vinta
Vladimir Putin (Ansa)
Mosca sta senz’altro faticando, ma ha armi nucleari e il supporto di Xi Jinping. Quanto invece l’Occidente potrà ancora aiutare Volodymyr Zelensky? Per l’Europa rappresenta un pericolo.

La guerra in Ucraina continua senza soste: dopo l’attacco alle raffinerie in territorio russo ad opera di droni ucraini, Mosca ha violentemente reagito, usando persino missili supersonici, con un bombardamento di rappresaglia sulla capitale ucraina. Negli ambienti europei ultimamente si è cercato di veicolare un messaggio rassicurante, teso ad affermare che la situazione sul terreno stia evolvendo a favore delle forze di Kiev. Ma la situazione è davvero questa?

Continua a leggereRiduci
russia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy