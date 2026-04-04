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Redazione digitale
2026-04-04

Pubblichiamo la sentenza della Corte d’appello di Venezia in favore di Antonio Angelo Chiappani

Sentenza n. 3690/2024 pubbl. il 24/10/2024

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VENEZIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dr. Tania VETTORE, giudice della seconda sezione di questo Tribunale, ha pronunciato a seguente:

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 996 degli affari contenziosi civili per l’anno 2021, con atto di citazione notificato in data 09.02.2021 da

ANTONIO ANGELO CHIAPPANI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Tomalino e Luca Tomalino (attore)

contro

- SOCIETA’ EDITRICE ITALIANA S.P.A., rappresenta e difesa dagli avv.ti Valentina Ramella e Carlotta Nannini (convenuta)

e contro

- EDITORIALE LIBERO S.R.L. rappresenta e difesa dall’avv. Luca Lo Giudice (convenuta)

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) condanna Società Editrice Italiana S.p.a. (già La Verità s.r.l.) al risarcimento dei danni subiti da Antonio Angelo Chiappani conseguenti alla pubblicazione dell’articolo a firma Giacomo Amadori pubblicato sull’edizione cartacea de “La Verità” in data 14.06.2020 che quantifica in € 29.500, oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolare su tale somma devalutata al 14.06.2020 e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre agli ulteriori interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;

2) condanna Editoriale Libero s.r.l. al risarcimento dei danni subiti da Antonio Angelo Chiappani conseguenti alla pubblicazione dell’articolo pubblicato sul sito web “Libero quaotidiano.it” in data 15.06.2020, che quantifica in € 47.000 oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolare su tale somma devalutata al 15.06.2020 e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre agli ulteriori interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;

3) condanna le convenute alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 786 per anticipazioni ed € 6.713 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa., ponendo il pagamento a carico delle medesime convenute nella misura di metà ciascuna;

4) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano “La Verità”, anche nella versione online, sul sito web “Libero quotidiano.it” e su “L’Eco di Bergamo”, anche nella versione on line, in spazio analogo a quello riservato ai due articoli per cui è causa, da eseguirsi a cura dell’attrice a spese delle convenute.

Venezia, 21/10/2024. Il Giudice (Dott. Tania Vettore)

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Kitzbühel a sorpresa: il fascino inatteso dell’estate tirolese a tavola e in e-bike

Kitzbühel a sorpresa: il fascino inatteso dell’estate tirolese a tavola e in e-bike
Getty Images
Oltre 1.000 chilometri di sentieri per passeggiate e tour in bicicletta, con tappe di shopping e soste gourmand.

Quando si pensa a Kitzbühel, l’immagine corre subito alle discese vertiginose della Streif e ai cristalli di neve. Ma non bisogna farsi ingannare: quando il bianco lascia il posto a un verde smeraldo quasi accecante, la «città del camoscio» si trasforma in un paradiso all’aria aperta che unisce l'adrenalina delle Alpi a un'eleganza senza tempo.

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Il cronista fissato con la sola notizia in grado di cambiare tutto il mondo

Il cronista fissato con la sola notizia in grado di cambiare tutto il mondo
Vittorio Messori (Ansa)
Vittorio Messori giornalista e intellettuale cresciuto tra pensatori laici, nel best seller «Ipotesi su Gesù» raccontò l’adesione al cattolicesimo grazie ai Vangeli. Ha fatto tornare Cristo, da motivo di imbarazzo, un fatto imprescindibile.

Si è spento nel cuore del mistero che ha indagato per tutta la vita. Alle ore 21.45 di un Venerdì Santo denso di significato, il cuore di Vittorio Messori ha cessato di battere nella sua casa di Desenzano sul Garda. Aveva 84 anni e, come un ultimo capitolo scritto dalla Provvidenza, la sua dipartita sembra quasi voler ricalcare quell’unisono spirituale che lo legava alla moglie, la giornalista e scrittrice Rosanna Brichetti, scomparsa nel Sabato Santo del 2022.

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L’ateismo dogmatico mi ha convinto che Dio esiste (nonostante il dolore)

L’ateismo dogmatico mi ha convinto che Dio esiste (nonostante il dolore)
Chi non crede vuol spiegare tutto con Darwin, ma la Sacra Sindone va oltre la scienza.

Viene spesso spacciata per dogma la teoria di Darwin. Gli anti darwinisti sono trattati da deficienti, terrapiattisti e bigotti. In realtà non sono pochi i pensatori che hanno osato discutere alcuni aspetti della teoria di Darwin: essa è intoccabile perché è il pilastro che sostiene in maniera pseudoscientifica l’ateismo.

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Alleanza tra vescovi, magistrati e Ong per far ripartire l’invasione di migranti

Alleanza tra vescovi, magistrati e Ong per far ripartire l’invasione di migranti
Luca Casarini (Ansa)
Complici i tribunali che continuano ad annullare i fermi alle navi, i taxi del mare riprendono con prepotenza a imporci gli sbarchi, forti del supporto della Cei. Il solito disegno che provoca morti e arrivi ingestibili.

Complici anche le gentilezze di alcuni tribunali che continuano da alcune settimane ad annullare i fermi disposti dalle autorità e a concedere risarcimenti agli attivisti, le Ong hanno ripreso le antiche e mai dimenticate abitudini. L’altro giorno la nave Aurora di Sea Watch ha recuperato 44 persone che si trovavano a bordo della piattaforma abbandonata Didon, tra la Libia e la Tunisia.

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